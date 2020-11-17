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«Поправляйся. Мы тебя ждем»: фанаты Заворотнюк нашли ее редкий снимок с крошечной дочкой

Девочке в этом году исполнилось уже два годика.

«Поправляйся. Мы тебя ждем»: фанаты Заворотнюк нашли ее редкий снимок с крошечной дочкой
Анастасия Заворотнюк. Фото: Globallookpress.com

Фанаты актрисы Анастасии Заворотнюк в Instagram на фанатской страничке опубликовали ее редкий снимок с крохотной дочкой Милой. В кадре звезда сериала «Моя прекрасная няня» держит ребенка на руках. Она светится от счастья и излучает оптимизм. Тогда актриса еще не знала, какие испытания ей предстоят в будущем.

«Оставляйте в комментариях пожелания для Анастасии. Поправляйся. Мы тебя ждем».

Фанаты Анастасии Заворотнюк

«Настенька, хотим видеть тебя счастливой и здоровой», «Хочется увидеть, как сейчас выглядеть дочка Насти. Ей же уже два годика», «Жить и только жить ради такой крошки», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Анастасия Заворотнюк уже полтора года не появляется на публике. Она лечится от тяжелого заболевания. Известно, что звезда находится в своем доме в поселке Крекшино. Она часто прогуливается по территории вокруг дома. Никто не видел, как сейчас выглядит звезда.

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