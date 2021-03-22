Снимали в Одессе: в апреле стартует второй сезон сериала «Папик»

Комедийный сериал «Папик» вернется на канал СТС в апреле: зрители увидят второй сезон полюбившейся картины.

Герои сериала продолжал строить новую жизнь. Актер на пенсии Александр выходит из тюрьмы после событий первого сезона, а гламурная охотница за «папиками» Лиза уезжает в турне с поп-группой. Они больше не вместе, но продолжают спасать друг друга в различных казусных ситуациях.

Согласно роли, актрисе Дарье Петрожицкой пришлось выступать на сцене. Необходимый опыт у нее уже имелся — ранее девушка участвовала в украинских версиях шоу «Голос» и «Танцы со звездами». Кстати, после выхода первого сезона сериала количество ее подписчиков в Instagram выросло 20 раз, что говорит о популярности проекта. На полученный гонорар актриса купила себе такую же машину, как у ее героини. И вообще девушка стала настоящей звездой у себя на родине.

«Когда мы снимали второй сезон «Папика» летом в Одессе, почувствовала себя Бритни Спирс, — поделилась Дарья. — Помню, как выхожу из гримвагена и вижу толпу детей, которые кричат мое имя. Невероятные ощущения!»

Кстати, зрители увидят пейзажи и знаковые места, не только Одессы, но и Киева.

Не пропустите второй сезон сериала «Папик»: с 5 апреля — с понедельника по четверг — в 19:00 на канале СТС.

Смотрите также: