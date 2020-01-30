Прыжки с 40-метровой вышки и борода-злодейка: как снимали сериал «Папик»

Портал Teleprogramma.pro рассказывает о сюжете, актерах комедийного сериала. И о том, чем съемки «Папика» запомнились актерам.

Украинская студия «Квартал 95» в очередной раз доказала, что ее авторы буквально фонтанируют удивительно смешными идеями по поводу новых фильмов и сериалов.

Все мы помним легендарных «Сватов», «Слугу народа», «Любовь в большом городе», многочисленные юмористические проекты. Недавно в список гениальных творений студии добавилось еще одно — сериал режиссера Андрея Яковлева «Папик».

Главную роль в нем исполнил актер Станислав Боклан. В «Слуге народа» он играл богатого и наглого премьер-министра, здесь же его просто не узнать — седая борода, стильная стрижка, модный прикид и совсем другой образ жизни. Здесь он — обычный пенсионер, попавший в интересную историю…

больше по теме Татьяна Кравченко обозначила сроки выхода на экраны седьмого сезона сериала «Сваты» Поклонникам легендарной картины осталось недолго ждать новых серий.

Премьера «Папика» на украинском канале «1+1» состоялась 2 декабря, а 6 января сериал впервые увидели зрители российского «СТС». По словам гендиректора телеканала Вячеслава Муругова, они рисковали, ставя в прайм-тайм проект с малознакомыми для российского зрителя актерами, но риск оправдался и сериал показал отличные цифры.

«19,7% доля в среднем по России за первые три дня», — похвалился Муругов.

Чем же так хорош новый сериал и почему его стоит посмотреть, читайте в материале портала Teleprogramma.pro.

Пенсионер и охотница за «папиками»

Главного героя новой истории зовут Александр Николаевич Меркулов. Это пожилой актер, которого уже давно не зовут сниматься. Он одинок и беден, а все, что у него осталось — лишь деньги, отложенные на собственные похороны.

В один «прекрасный» день он решает, что с этой жизнью пора покончить, но перед смертью решается привести себя в порядок — идет в барбершоп, где ему делают красивую прическу и стригут бороду под «хипстера».

Приодевшись, теперь уже красивый и стильный пенсионер отправляется в ночной клуб и знакомится с красоткой Лизой, принявшей его за богатенького «папика».

В конце концов Лиза узнает, что дед не богат. Тем не менее, своих планов найти миллионера она не бросает — не этот, так другой попадется в ее сети. Она перебирает потенциальных «женихов», Александр Николаевич же поддерживает ее, пытаясь наставить на верный путь.

Главные роли раздавали без проб

Только лишь начиная работать над сценарием картины, авторы из творческой группы «Минск» знали, кто будет играть главного героя и Лизу — Станислав Боклан и Дарья Петрожицкая получили роли даже без каких-либо проб.

Боклан на Украине хорошо известен, да и в России многим любителям кино его лицо наверняка покажется знакомым. Он снимался в фильме «Матч» с Сергеем Безруковым, в сериалах «Поводырь» и «Страсти по Чапаю». Кстати, Боклан играет и в сериале «Крепостная», который идет сейчас на канале «Россия 1», его роль — помещик Червинский.

Дарья начала работать в кино лишь три года назад и богатым списком ролей похвастаться пока не может. Но, судя по тому, как хвалят актрису зрители «Папика», теперь популярность ей обеспечена.

Другие актеры этого сериала ранее уже были задействованы в проектах студии «Квартал 95». Это Вячеслав Гиндин (помощник Борисенко в «Слуге народа 3»), Эльдар Кабиров (звезда «Лиги смеха»), Олеся Жураковская (Люська в мюзикле «За двумя зайцами», бизнес-леди в «Сватах»), Михаил Кукуюк (депутат в «Слуге народа»), Екатерина Кистень, Вера Кобзарь, Максим Максимюк, Сергей Сипливый и другие.

Четыре бороды и прыжки на «резинке»

Съемочный процесс длился около трех месяцев. Как и при съемке многих других картин, во время работы над «Папиком»смешных моментов хватало.

Пресс-служба студии «Квартал 95» рассказывает, что Эльдар Кабиров в одной из сцен решил попробовать себя в качестве банджи-джампера и прыгнул с 40-метровой вышки, привязанный к длинному резиновому канату. Выжил.

Исполнителям главных ролей тоже приходилось нелегко. Например, Станислав Боклан признавался, что никогда ранее не носил бороду. Ему не нравилась растительность на лице, но перед этими съемками специально для его персонажа были изготовлены сразу четыре бороды.

Его партнерша Дарья тоже чувствовала себя немного не в своей тарелке, изображая стильную и сексуально раскрепощенную Лизу. На самом деле актриса считает себя «пацанкой», не любит пользоваться косметикой, и роль изысканной дамы ей не очень близка.

Для того, чтобы понять, как ведут себя «охотницы на папиков», она искала в Интернете видео с такими девушками и изучала их повадки, пытаясь почерпнуть что-то полезное для работы.

Некоторые актеры были в сериале приглашенными «звездами», хотя зрители об их «звездном» статусе и не подозревали. В одной из серий сыграл небольшую роль режиссер «Слуги народа» Алексей Кирющенко, в другой — актриса Наталья Кленина, которая является супругой Станислава Боклана. Роли для них двоих были написаны специально, отмечает пресс-служба студии.

Зрители: «Папик» — сериал про дружбу поколений»

Новый сериал, посмотреть который можно бесплатно на сайте канала «СТС», уже вызвал одобрение российского зрителя и заработал рейтинг 7.413 на сайте «КиноПоиск».

«Отличнейший сериал! Качественная картинка, отменный юмор, игра актёров на высоте! Станислав Боклан, я всегда знала что вы безумно талантливый актер, но эта роль просто огонь! Дарья Петрожицкая — суперская девушка, та ещё «содержанка», каждому задаст перца, как говорится. Ваши высказывания можно разбирать на цитаты! Если нужно весело провести вечер, поднять себе настроение, «Папик» — это то, что доктор прописал. С нетерпением ждём продолжения истории!», — пишет в Instagram пользователь с ником @na_._dosuge.

Новоиспеченные поклонники «Папика» отмечают, что за восемь часов, что длится первый сезон, можно успеть и посмеяться, и поплакать.

«Отличный сериал «Папик», правильный. Про настоящую дружбу поколений. Снятый братским народом, он полон понятным юмором для всех граждан бывшего постсоветского пространства, у нас ведь столько общего в характере, в жизни!» — говорится в отзыве от @svetabui89.

Впрочем, кому-то он показался слишком длинным.

«Растянуто, с пятой серии уже скучно, с десятой какие-то «байки Митяя». Фильм под Баклана, но уложиться можно было в 2-3 серии, а не тянуть 16 серий», — пишут самые привередливые.

Но таких отзывов в Сети немного.

А вы уже начали смотреть комедийный сериал «Папик»? Если да, то вы уже знаете, каким неожиданным будет его конец.