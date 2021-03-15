Назад в деревню: на канале ТНТ покажут второй сезон сериала «Жуки»

Весной россияне снова увидят жуков, причем не только на улице, но и на экране. Комедийный сериал ТНТ «Жуки» продлен на второй сезон, и скоро зрители смогут познакомиться с ним в эфире телеканала.

Напомним, в 2019 году эта картина от Comedy Club Production стала настоящим хитом. История про троицу московских айтишников, исследующих русскую деревню, понравилась аудитории своим актуальным юмором и неожиданными сюжетными поворотами.

В новом сезоне у главных героев появится возможность выгодно продать свое приложение для знакомств, вот только сами они больше поглощены личными проблемами, нежели вопросами карьеры. Никита ушел в себя после того, как его бросила любимая, Артемий страшится мести деревенского парня за свой роман с местной девушкой, а Денис боится родителей доярки, которую он хотел увезти в Москву.

Разве можно в такой обстановке думать о настройке серверов, идеях для продвижения и прочих премудростях стартапа? Об этом зрители ТНТ узнают совсем скоро.

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