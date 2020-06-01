Сериалы «Жуки» и «Эпидемия» отмечены наградами Ассоциации продюсеров кино и телевидения

31 мая в формате онлайн прошла церемония вручения восьмой премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. За победу боролись 32 проекта из более чем 400, вышедших на экраны в 2019 году.

Отличился апокалиптический триллер Павла Костомарова «Эпидемия», показанный на онлайн-платформе Premier, — он получил сразу пять статуэток, в том числе «Лучшая работа режиссера монтажа», «Лучший художник по гриму» и «Лучший оператор». Рядом с ним по количеству наград встала многосерийная картина Бориса Хлебникова «Шторм».

Интересный факт: «Шторм» забрал себе все статуэтки в мужских актерских категориях, а «Эпидемия» — в женских. Лучшей актрисой была признана Виктория Исакова, а «второй план» взяла Марьяна Спивак.

Добавим, что сериал «Эпидемия» получился невероятно актуальным, так как рассказывает о нашествии на Россию неизвестного смертельного вируса. Он, кстати, стал первым отечественным кинопроектом, который попал на конкурс престижного международного фестиваля CanneSeries в Каннах.

Лучшим комедийным сериалом была признаны «Жуки» от Comedy Club Production, который был в эфире канала ТНТ. Напомним, героями картины стали трое московских айтишников, загремевшие на альтернативную службу в глухую деревню.