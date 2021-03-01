Упорные тренировки, синяки и восторг от Деревянко: как снимали второй сезон сериала «Дылды»

1 марта на телеканале СТС и онлайн сервисе more.tv стартует второй сезон сериала «Дылды». Это история о волейбольной команде, которую ведет к победе тренер в исполнении Павла Деревянко. В кадре кипят нешуточные страсти, плетутся интриги, а сдабривает все это искрометный юмор и жизнерадостность главного тренера команды.

В сериале снимаются Ангелина Поплавская, Изабель Эйдлен, Снежана Самохина и многие другие. А консультантом проекта стала Елена Зарубина — серебряный призер Олимпийских игр 2004 года, двукратный бронзовый призер чемпионатов мира, двукратная чемпионка Европы.

Именно она давала актерам советы, подсказывала технику и движения, обучала азам игры.

Teleprogramma.pro поговорила со спортсменкой, а еще узнала впечатления актеров от второй части комедийного сериала.

Где здесь волейбол?

Елена Зарубина находилась за кадром с самого старта съемок. Сегодня, вспоминая первый сезон сериала, она говорит, что изначально будущие волейболистки имели очень туманное представление о данном виде спорта.

«Все актрисы получили волейбольные амплуа, исходя из своих данных и возможностей. Сначала изучали, как технически верно выполнять волейбольные приемы верхней и нижней передачи. Нападающие Даша Пицик и Снежана Самохина учились правильно атаковать и разбегаться при нападающем ударе. От Ангелины Поплавской требовалось красиво падать за мячом в кадре, правильно ставить руки на приеме», — рассказывает Елена.

С непривычки актрисы ходили все в синяках, страшно болели руки, а запястья «украшали» фиолетовые пятна.

«Я советовала им носить футболки с длинными рукавами или отрезать у обычного гольфа стопу и натягивать на руку. Это помогало смягчать удар», — делится профессиональными хитростями спортсменка.

Тренировки заняли несколько месяцев. По два раза в неделю девушки выходили на площадку. Разминались, выполняли упражнения, проникались волейбольным духом.

Игра так захватила девчонок, что даже после съемок они не забросили ее: Ангелина Поплавская заинтересовалась пляжным волейболом. А еще девушка удивляется, почему не обратила на данный вид спорта еще в школе.

«В школе не понимала, почему этот вид спорта так интересен, и гоняла мяч с мальчиками на футбольном поле. Но когда начались тренировки перед съемками сериала, поняла, насколько это сложно, поэтому с каждым разом старалась совершенствовать свои навыки. Прогресс очевиден: раньше у меня было одно попадание из десяти, теперь семь», — делится победами девушка.

Даша Пицик купила себе волейбольный мяч, а Изабель Эйдлен вовсе говорит, что волейбол к нее в крови.

«Мой дедушка играл в волейбол, он — чемпион, я тоже в детстве играла, так что волейбол у меня в крови», — говорит Изабель.

С миру по нитке

Дублерш и спортсменок, которые по сюжету играют участниц других команд, собирали с миру по нитке. Кастинг проходил в два дня: были девушки из пляжного волейбола и со всевозможных волейбольных лиг. В итоге все же удалось подобрать героинь, максимально похожих на основной состав.

Съемки первого сезона дались сложнее, потому что режиссер с оператором просили большей динамики в кадре, а добиться этого непрофессиональным игрокам проблематично.

«Камера «привыкала» к нам долго. Бег, суета на площадке. Иногда мне говорили: «Лена, нужно сделать так, чтобы три девочки стояли на этом месте». А я отвечала, что так не бывает, и меня волейболисты «сожрут», когда это увидят. Приходилось спорить, отстаивать свою профессиональную позицию», — вспоминает Елена.

В итоге актрисы подстроились под камеры, камеры под актрис, и все вместе вписались в правила игры. Даже оператор научился ловко уворачивался от мяча, пытаясь снять «живую» картинку.

Тренировки для Снежаны Самохиной и Павла Деревянко

На роль волейболистки Дианы искали только спортивную девушку. Увидев в первый раз Самохину, Елена Зарубина поняла, что толк с нее будет.

Начали тренировки, а потом вмешалась пандемия. Но сдаваться не в характере актрисы, она наняла себе личного тренера и вернулась на площадку с отличным результатом. Она сыграет ключевую роль во втором сезоне.

Что касается еще одного главного персонажа, то Павлу Деревянко, играющего роль нагловатого тренера, тоже пришлось пройти обучение.

«Он пришел перед первым сезоном, мы долго разговаривали. Я поставила ему удар, показала технику, как нужно бить. Он очень спортивный, поэтому быстренько все «словил». И на площадке отработал как профессионал: будто давно «стучит» по волейбольному мячику», — рассуждает Елена.

Что осталось за кадром

«Дылды» — это своеобразный срез отношений в женском коллективе. Здесь каждая может постоять за себя и показать зубы.

«Мне в обычной жизни сложно постоянно находиться в женском окружении, поэтому на площадке я боролась со своими личными стереотипами», — делится Ангелина Поплавская.

До старта съемок она была знакома с некоторыми актрисами, а кого-то увидела в первый раз. Но в кадре всем приходилось изображать дружбу.

С Павлом Деревянко Ангелина знакома не была, но признается, что в его обществе было комфортнее, чем в женском.

«Мне интересно было наблюдать за ним: то, как он заряжался перед сценой, гениально. С ним очень легко работать, он профессионал, и, несмотря на то, что он статусный актер и звезда, мне было комфортно и приятно с ним общаться. Павел очень коммуникабельный и простой человек», — говорит девушка.

А вот для Изабель Эйдлен коллектив оказался почти родным.

«Почти всех девчонок, сыгравших волейболисток, знала, потому что мы дружили институтами…Что касается Паши Деревянко, он наша большая любовь, прекрасный партнер, с которым очень легко работать и который ко всем и всегда относится по-человечески. Паша прекрасный собеседник, с которым интересно общаться, потому что у него можно узнать много нового и полезного. И, кстати, его трудно вывести из себя, но только не мне (смеется). А вообще он для меня идеален!» — призналась девушка.

Смотрите профессиональный волейбол

Подводя итог своего участия в проекте, Елена Зарубина признает, что без ошибок не обошлось, но это скорее не ошибки, а неточности, которые заметят только профессионалы.

«Критики было мало, но, если мои друзья и коллеги признавали какие-то ошибки в кадре, «гнала» их смотреть профессиональный волейбол, где можно найти не меньше промахов. В этом плане я горой стояла за своих. Обожаю наших девчонок за то, что за столь короткое время, за два месяца, добились таких невероятных результатов. В волейбол годами учатся играть, так что они большие молодцы», — заключила Елена.

«Дылды» с 1 марта на телеканале СТС и онлайн сервисе more.tv

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