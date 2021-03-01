«Последние серии чуть не вызвали у меня инфаркт!»: отзывы о третьем сезоне сериала «Бывшие»

На видеосервисе START вовсю идет показ третьего сезона популярного сериала «Бывшие». Новая часть получилась более трагичной, в отличие от первых двух. Оно и понятно: сначала главные герои гуляли, ни в чем себе не отказывали, но рано или поздно за все приходится платить…

Нередко так происходит, что создатели сериалов устают от своих детищ, это сказывается на сценарии и игре актеров. Но в случае с «Бывшими» — это не так, большинство поклонников уверены, что киношники заданные темпы не снижают, а то и превосходят себя.

Начинался сериал как обычная молодежная мелодрама про мажорку-наркоманку и ее сомнительного дружка, любившего выпить по поводу и без. Однако киношники не упустили возможность поднять острые социальные темы про коррупцию, бедность и огромную пропасть между обеспеченным населением и средним классом.

Алексей — 5148: «Фильм показывает, что выход есть, он как бы на самом видном месте, но рассмотреть его порой исключительно не просто. Человек должен признать свое бессилие перед зависимостью, а сделать это крайне не просто, даже трезвому, не говоря уже о человеке под кайфом. Честно говоря, не ожидал такого от нашего кинематографа. Снято очень интересно, часто близко к жизни и реалистично».

Alex Croft: «Сериал, в первую очередь, держится именно на актерской игре Дениса Шведова и Любви Аксеновой. Денис Шведов начал медленно отходить от приклеившимся к нему образов ментов и бандитов, охотно пробуя себя в других ролях. Любовь Аксенова в очередной раз поразила своей крайне естественной игрой и полным погружением в образ. Она, безусловно, воплотила на экране, пожалуй, сильнейшую, интересную, непростую и действительно характерную роль за всю свою карьеру».

Антон Kl: «Сам сериал, а точнее последние серии третьего сезона чуть не вызвали у меня инфаркт, я до сих пор сижу в ступоре, от того, что я увидел. Тема сериала как-то трогает, она заставляет задуматься, переосмыслить жизнь и это не просто слова…»

А вот актерские способности Полины Гагариной некоторые поклонники сериала не оценили. Многие решили, что певица играла саму себя.

Anna84anna84: «Полина Гагарина совсем не понравилась. Лучше бы она пела. Я не поверила ее персонажу».

И подобных отзывов очень много. Но нашлись и те, кому Гагарина пришлась по вкусу.

Mikamila90: «Третий сезон начался просто шикарно. Полина Гагарина в обнаженке дорогого стоит, я вам скажу. Красивые тела, сцены, открытость».

Декад: «Полина Гагарина, выпускница МХАТ, более известная как певица, показывает в 3-м сезоне, чему ее научили в вузе, и весьма не плохо. Образ светской львицы-писательницы ей идет, эдакая роковая женщина, эгоистичная стерва, умело пользующаяся своей сексуальностью».

Вообще, сериал «Бывшие» богат на талантливых актеров. Александр Соколовский, Виталий Хаев, Дмитрий Куличков, Владимир Стеклов, Павел Ворожцов, Дарья Белоусова, Ростислав Бершауэр, Леонид Громов.

Ну, а Анатолий Журавлев, сыгравший отмороженного бизнесмена Кирилла, заслуживает отдельного упоминания. Из безумного маньяка, который пользуется своим положением, он неожиданно превращается в главного антогониста сериала. Если во втором сезоне большинство поклонников хотели, чтобы его, скажем, убили… То в третьем сезоне отзывы были в основном такие:

«Только не убирайте Кирилла из сериала!», «Если его убьют – я перестану смотреть!», «Потеряв Кирилла, Яна поняла, что он единственный, кто любил ее, я плачу».

В общем, проект эволюционировал из обычной мелодрамы в нечто большее, и сейчас просто хочется, чтобы у главной героини все было хорошо. Мы надеемся, что на третьем сезоне создатели сериала останавливаться не будут. По крайне мере, мы бы очень этого хотели.

Смотрите также: