«Бывшие», «Содержанки», «Милиционер с Рублевки»: громкие сериалы 2021 года

Мы собрали самые ожидаемые премьеры, которые выйдут на федеральных каналах и интернет-платформах.

Что войдет в новый сезон — телеканалы начали обсуждать и планировать еще осенью. К началу зимы были утверждены главные премьеры, которые стартуют с первых чисел 2021 года.

Teleprogramma.pro выбрала самые яркие сериалы 2021-го, которые стоит увидеть.

Телеканал «Россия»

«Склифосовский»

В ролях: Максим Аверин, Мария Куликова, Елена Яковлева и другие.

Восьмой сезон культовой медицинской драмы будет держать зрителей и актеров в напряжении. Сотрудников главного института скорой помощи ждет проверка на прочность. На долю доктора Брагина (Максим Аверин) выпало непростое испытание, он впервые оказывается по ту сторону. Строптивый хирург теперь пациент, а спасти его может жена и коллега Марина Нарочинская (Мария Куликова). Но готов ли Брагин?

«За счастьем»

В ролях: Анна Ардова, Маруся Климова, Анна Хилькевич и Нина Усатова.

Легкая комедийная мелодрама расскажет о трех женщинах, пути которых могли никогда не пересечься, если бы не брачный аферист…

До недавнего времени их жизнь была ясна и устроена – на работе полный порядок, в личной жизни тоже. И ни одна из героинь даже не могла представить, что ее любимый — брачный аферист, который параллельно окручивает сразу несколько женщин.

Пути в такой ситуации всегда два: плакать и жаловаться на судьбу или объединиться и отомстить обидчику. Что именно выберут героини?

Первый канал

«Ищейка-5»

В ролях: Анна Банщикова, Александр Макогон, Ирина Пулина, Анатолий Кот, Борис Невзоров и другие.

В 2021 году на экраны выйдет пятый сезон полюбившегося зрителям сериала. Главная героиня детектива – блестящий следователь, подполковник полиции Александра Ивановна Кушнир продолжит неутомимый поиск преступников.

Поклонники сериала с замиранием сердца следят за каждым шагом следователя и знают, ей по зубам любое дело, даже самое запутанно.

«Собор»

В ролях: Александр Балуев, Юлия Снигирь, Максим Аверин, Ян Цапник и другие.

Масштабное приключенческое кино, охватившее времена великих реформ Петра I. Юный крепостной Иван Старшов без памяти влюбляется в дочь своего барина – Марию. Иван ни за что не готов смириться с тем, что юная княжна ему не пара. Так начинается захватывающая история становления человека, история настоящей любви.

ТНТ

«Яжотец»

В ролях: Гоша Куценко и другие (состав актеров пока держится в секрете).



Если есть «яжемать», то должен быть и «яжеотец». Теперь есть – это Гоша Куценко. Веб-сериал о том, как мужчина средних лет развелся с женой и решил стать популярным блогером.

Здесь вам и про настоящую мужскую жизнь, которая на деле оказывается совсем не такой простой, как учат пацанские паблики, и про юмор и, конечно, про любовь, без нее никуда.

«Милиционер с Рублевки»

В ролях: Сергей Бурунов, Артем Сучков

Вы наверняка догадались о ком идет речь. Именно о нем, знаменитом начальнике Рублевского отдела полиции Володе Яковлеве. Но не сейчас, когда полковник возглавляет «золотой» отдел и мечтает о звании генерала, попутно попадая в самые нелепые ситуации. А лет 30 назад, когда Яковлев был совсем молодым, а на дворе были девяностые …

Главного героя озвучит неподражаемый Сергей Бурунов, а сыграет Артем Сучков.

НТВ

«Случайный кадр»

В ролях: Елена Лядова, Михаил Пореченков, Вера Панфилова, Макар Запорожский и другие.

Старший следователь по особо важным делам Нина Нестерова распутала не одно резонансное дело. Пришло время найти себе помощника, эту роль она предлагает провинциальному следователю Никите Комарову.

Уголовное дело, над которым им предстоит трудиться вместе, связано с крупным бизнесменом Борисом Бобровым, подобраться к которому не так просто.

«За час до рассвета»

В ролях: Константин Хабенский, Артур Смольянинов, Артур Ваха, Алена Михайлова, Агния Дитковските и другие.

Действие картины разворачивается в далеком 1946 году. Война осталась позади, впереди мирная жизнь и страна в руинах. Лейтенант Денис Журавлев возвращается к домой и попадает на службу в милицию.

Однако скоро становится очевидно, что война, идущая в мирное время, когда непонятно кто друг, а кто враг, еще запутаннее, чем война, с которой он только что вернулся.

Платформа START

«Бывшие»

В ролях: Денис Шведов, Любовь Аксенова, Виталий Хаев, Наталья Рогожкина, Полина Гагарина и другие

Сериал «Бывшие» в представлении не нуждается. А вот новая героиня, которая появится в проекта – да. Это певица Полина Гагарина, ей досталась роль Лены — писательницы и популярного коуча, психологом-консультантом которой становится Илья (Денис Шведов).

«Содержанки»

В ролях: Дарья Мороз, Владимир Мишуков, Сергей Бурунов, Софья Эрнст, Марина Зудина и другие.

В финале второго сезона героиня Дарьи Мороз сделала неожиданный для многих зрителей выбор, узнает о происхождении загадочной художницы Асфари. Куда приведет Лену этот выбор и как сложатся ее отношения с Глебом? Ответы на эти вопросы зрители получат в третьей части одного из самых откровенных и провокационных сериалов о современной Москве.

Онлайн-кинотеатр Okko

В ролях: Павел Прилучный , Владимир Епифанцев, Роза Хайруллина, Гела Месхи и другие.

Это сиквел остросюжетного сериала о некогда успешном бойце MMA Сергее Евдокимове по кличке «Волчок». После боя с отцом, Волчок очень тяжело приходит в себя. У него травмирована рука и о новом выходе на ринг не может идти речи. Но обстоятельства складываются так, что боец снова оказывается втянут в подпольные соревнования.

Ко всему этому добавляется загадочная череда убийств, персонажей которых зрители помнят по первому сезону.

Онлайн-кинотеатр МТС ТВ

В ролях: Роза Хайруллина, Яна Кошкина, Светлана Камынина, Никита Тарасов и другие.

Черная романтическая комедия в формате 18+. В семейной жизни главных героев кризис. это событие может как разрушить, так и скрепить пару, главное найти ту самую дорогу.

Проект затронет темы кризиса любви, созависимых отношений и природу сексуального влечения.

КиноПоиск HD

«Настя, соберись!»

В ролях: Любовь Аксенова, Светлана Камынина, Алина Алексеева, Рина Гришина и другие

С 3 января стартует комедийный сериал «Настя, соберись!». Главная героиня 29-летняя Настя. Дизайнер-архитектор, замужем и с виду вполне обычная девушка, но внутри нее уживаются пять внутренних «я». Это и внутренний ребенок; и ответственная за приступы всех генеральных уборок хозяюшка; и одержимый контролем требовательный родитель; и богиня удовольствий; и самоуверенная, дерзкая карьеристка.

У каждого эго свои представления о счастье, и именно оно должно быть во главе угла. Но это еще не все испытания, которые предстоит пройти героине. Настоящие сложности начнутся, когда Настя останется без работы, а муж решит поставить точку в отношениях.

«Топи»

В ролях: Иван Янковский, Тихон Жизневский, Катерина Шпица, Софья Володчинская и Анастасия Крылова

Мистическая утопия по сценарию Дмитрия Глуховского. Молодые москвичи бегут от неразрешимых проблем в чудотворный монастырь под деревней Топи. Но запланированный отдых оборачивается погружением в зловещую хтонь русской глуши. Законы современного мира в полузаброшенной деревне не работают: увязнуть в Топях легко, а выбраться — почти невозможно. Есть только один способ спастись — лицом к лицу встретиться со своими главными страхами

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