Наш ответ «Сумеркам»: вышел тизер сериала «Вампиры средней полосы»

Создатели сериала «Вампиры средней полосы» объявили о завершении съемок. Картина выйдет на видеосервисе Start весной 2021 года. Она расскажет об упырях, тайно живущих среди людей в русской провинции. Уже много веков кровососы копируют обычную смоленскую семью, никому не досаждая. Но вдруг полиция находит за городом обескровленных парней. С этого момента спокойная жизнь главных героев заканчивается.

17 декабря в Сети появился тизер сериала, задающий довольно-таки взрослый и суровый тон всей картине, которая будет состоять из восьми эпизодов.

«В Смоленске живут на сто процентов наши — российские вампиры. С нашей ментальностью, радостями и проблемами. Живут по-людски. Они не классические герои «Дракулы» Брэма Стокера, которые боятся чеснока и носят красивые наряды. Они пьют кровь из пластиковых полторашек и граненых стаканов», — рассказывает режиссер проекта Антон Маслов.

Но главное в этом сериале — не мистика, а семейственность. Она показала, как через комичные, так и драматичные моменты. Актер Юрий Стоянов, сыгравший тысячелетнего главу вампирского клана, раскрылся здесь с новой стороны. Вместе с ним зрители увидят на экране Татьяну Догилеву, Екатерину Кузнецову, Артема Ткаченко, Ольгу Медынич и других интересных актеров.

Смотрите также: