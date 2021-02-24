Стражницы порядка: сериал «Девушки с Макаровым» стартует на ТНТ после 8 Марта

Канал ТНТ раскрыл дату премьеры нового комедийного сериала «Девушки с Макаровым». Показ полицейской истории от создателей «Интернов» начнется 9 марта.

Напомним, по сюжету, выдающемуся майору угрозыска навязывают в подчинение четырех выпускниц школы полиции. Мужчина не верит, что девушки вообще смогут стать хорошими оперативниками, да те еще и разные по характеру, как четыре времени года. Одна — боевая пацанка, вторая — примерная отличница, третья — молодая мамочка, а четвертая вообще выглядит и ведет себя как модель. Опытный сыщик попытается сделать все, чтобы красавицы поскорее уволились из его отдела, но когда ему это не удастся, то придется начать учить их расследованиям и оперативной работе.

В ролях: Павел Майков, Олеся Судзиловская, Сергей Астахов, Георгий Дронов и Дмитрий Лысенков. А молодых стражниц порядка сыграли Алевтина Тукан, Елена Полянская, Влада Ермолаевая и Валерия Астапова.

Создатели сериала уверяют, что в большом ансамбле разнообразных персонажей зрители обязательно найдут похожих на себя героев. В новом картине сильны не только детективная и комедийная составляющие, но также много времени уделено романтике и жизненным историям.

«Когда мне прислали сценарий, в какой-то момент я поймала себя на мысли, что читаю и не могу сдержать смех. Это действительно смешно, нет провисов, все персонажи и их линии проработаны, их действия оправданы. У меня внутри появилось сильное желание быть частью этой истории. Мы вчетвером с самого начала поняли, что не хотим, чтобы сериал был проходным для нас. Эта история не «одна из…», а особенная!» — говорит Алевтина Тукан. «Образ Саши Поповой был во мне на 10 процентов, и этот маятник надо было раскачать до 100. Я вживалась в эту роль, я стала по-другому общаться, мои манеры поменялись… Меня подстригли и поменяли цвет волос, я носила одежду оверсайз, пошла на бокс и реально стала мальчишкой. В какой-то момент от меня, женственной и нежной, ни осталось ничего! Но образ был найден, и моя жизнь кардинально поменялась на тот момент», — делится впечатлениями Влада Ермолаева.

Смотрите первую серию «Девушек с Макаровым» 9 марта в 20:00 на канале ТНТ.