«Без банальщины»: ТНТ анонсировал выход сериала «Девушки с Макаровым»

Грядущей весной канал ТНТ покажет новый комедийный сериал «Девушки с Макаровым», снятый Comedy Club Production.

В центре сюжета — мужественный майор полиции Павел Макаров, сыгранный актером Павлом Майковым. Талантливый московский сыщик не верит в то, что женщинам есть место в его профессии, но тут к нему в отдел переводят сразу четырех молодых выпускниц школы полиции. И вот непохожим друг на друга девушкам приходится каждый день доказывать начальнику, что они приспособлены к оперативной работе, и пол в данном случае не играет никакой роли. Одна из них — мать-одиночка, другая — боевая пацанка, третья — гламурная барышня, а у четвертой явный синдром отличницы.

Руководство хотело, чтобы строптивый полицейский поскорее вляпался в скандал, а сам главный герой мечтал поскорее избавиться от женского «подкрепления». Но неожиданно команда из четырех красавиц и их шефа сработалась и начала раскрывать запутанные дела.

В сериале снялись Олеся Судзиловская, Алевтина Тукан, Валерия Астапова, Влада Ермолаева, Елена Полянская, Георгий Дронов и Сергей Астахов.

«У нас на сто процентов получилось то, что мы и хотели: круто снятые истории с очень смешными диалогами. Без банальщины», — уверяет креативный продюсер сериала Антон Морозенко.

Премьера «Девушек с Макаровым» ожидается на ТНТ весной 2021 года. Не пропустите!

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