На экспорт: сериал «Шерлок в России» покажут на японском телевидении

Отечественный сериал «Шерлок в России» добрался до Страны восходящего солнца. Японский телеканал AXN Mystery, принадлежащий компании Sony, покажет его своим зрителям. Трансляция начнется с 14 февраля 2021 года. Это стало возможным благодаря сделке российского видеосервиса Start и японского медиахолдинга NHK Enterprises.

«Для нас большая честь, что премьера сериала на телеканале за пределами РФ на иностранном языке состоится в Японии, на AXN Mystery. Аудитория этого канала точно оценит, как аккуратно в «Шерлоке в России» соединяются классика и оригинальный сюжет», — говорит вице-президент холдинга Start по международным продажам Дарья Бондаренко.

Добавим, что упомянутый телеканал специализируется на мистических и детективных историях со всего мира, так что российский продукт подошел ему как нельзя кстати. Но если бы это была просто очередная вариация на тему английского сыщика, сделка бы не состоялась.

«Мы выбрали «Шерлока в России», потому что видеосервису Start и студии «Среда» удалось снять оригинальную версию, непохожую на предыдущие адаптации. Это выражается и в завораживающих кадрах Санкт-Петербурга, и в необычных персонажах, и в атмосфере сериала в целом. Я видела много интерпретаций образа Холмса из разных стран, но думаю, версия Максима Матвеева — самая обворожительная. Его погоня за легендарным Потрошителем заставит любителей жанра таять у экранов», — высказалась представитель AXN Mystery Юкико Акияма.

Кстати, ранее еще один сериал от Start отправился покорять зрителей Восточной Азии. Речь идет о «Содержанках», права на трансляцию которых купил крупный южнокорейский медиахолдинг CJE&M.

Напомним, что сюжет «Шерлока в России» перенесен в Петербург, куда детектив отправился по следам Джека Потрошителя. Там у сыщика, кроме поиска улик, появилась еще одна проблема — извечное русское разгильдяйство. В ролях: Максим Матвеев, Владимир Мишуков, Ирина Старшенбаум и Константин Богомолов.

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