Детектив как зрелище: в октябре выйдет сериал «Шерлок в России»

Российский видеосервис Start представил трейлер собственного сериала «Шерлок в России». В детективной ленте снялись Максим Матвеев, Владимир Мишуков, Ирина Старшенбаум, Павел Майков, Константин Богомолов и Константин Юшкевич.

По сюжету, знаменитый английский сыщик ищет в Лондоне очень изобретательного маньяка, ему удается настигнуть убийцу, но в схватке оказывается ранен его друг Ватсон. После этого Холмс снова нападет на след преступника и узнает, что тот уехал в Российскую империю. В новой стране детектив заручается помощью местного эксцентричного доктора и петербургской красавицы. Несмотря на помехи со стороны полиции, главный герой продолжает расследование.

Судя по трейлеру, в картине будет предостаточно погонь, перестрелок, взрывов и мистики. Сообщается, что сериал станет доступен на Start с 22 октября.