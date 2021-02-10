«Начали…»: Максим Матвеев объявил о старте съемок второго сезона «Триггера»

Сериал «Триггер» с Максимом Матвеевым в главной роли вышел на экраны в прошлом году и настолько полюбился зрителям, что создатели обещали снять продолжение. Муж Елизаветы Боярской сыграл в нем главную роль – психолога с нетрадиционными взглядами. К слову, в январе он был удостоен статуэтки «Золотой орел» за лучшую мужскую роль. В своем Instagram Матвеев рассказал о старте съемок второго сезона.

«Начали…» — коротко подписал фото Матвеев.

Новость вызвала бурю эмоций среди подписчиков актера.

«Ура! Скорей бы! Супер! Ждем!» — писали пользователи Сети.

Ожидается, что в новом сезоне психолог Стрелецкий будет бороться не только с проблемами пациентов, но и решать свои.

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