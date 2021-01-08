«Пятый раз перечитываю – все еще держит»: Максим Матвеев показал свои эмоции от сценария второго сезона «Триггера»

Нашумевший сериал «Триггер» с Максимом Матвеевым в главной роли вышел на экраны в прошлом году. Создатели обещали снять продолжение и, предположительно, показ второй части начнется в 2021-м. В своем Instagram Максим Матвеев, который играет роль психолога с нетрадиционным подходом к науке, показал, как изучает сценарий.

«Первый этап-освоение сценария… захватывающая работа, надо сказать… пятый раз перечитываю, а все еще держит», — подписал фото Матвеев.

Фанаты отметили, что очень ждут выхода второй части сериала.

«Ура! Первая часть была супер! Очень ждем!» — писали пользователи Сети.

Ожидается, что в новом сезоне психолог Стрелецкий будет бороться не только с проблемами пациентов, но и решать свои.

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