Звезда «Сверхъестественного» получил благословение на роль крутого Уокера от Чака Норриса

Недавно на американском ТВ началась трансляция сериала «Уокер» — ремейка культового «Крутого Уокера» с Чаком Норрисом. Как уже сообщала Teleprogramma.pro, в новой картине главную роль исполнил Джаред Падалеки, звезда сериала «Сверхъестественное». Теперь он будет блистать в образе техасского рейнджера, однако до недавнего времени никто не знал, как к новичку отнесся сам Чак Норрис.

Выступая на шоу Good Morning America, Падалеки рассказал, что создатели проекта все-таки получили благословение от 80-летнего актера.

«Слава богу, у него не было проблем с этим, потому что я не хочу связываться с Чаком Норрисом», — сказал Джаред, подняв руки.

Напомним, сюжет нового сериала будет похож на своего культового предшественника из 90-х годов. Техасский рейнджер возвращается домой после одиннадцати месяцев работы под прикрытием и обнаруживает, что ему нужно навести порядок в своем городе и своей семье. Герою предстоит восстановить отношения с детьми и родителями, а также разобраться в смерти своей жены. Последнюю, кстати, сыграла реальная супруга Джареда Падалеки Женевьев.

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