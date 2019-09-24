В перезапуске «Крутого Уокера» Чака Норриса заменит новый актер

Популярный сериал 90-х «Крутой Уокер» переснимут с новым актером. На этом посту Чака Норриса сменит звезда «Сверхестественного» 37-летний Джаред Падалеки. Права на телешоу выкупила студия CBS TV, которая перезапустит историю техасского рейнджера, сообщает издание Deadline.

Как и в оригинальном сериале, главным героем картины станет Корделл Уокер, вернувшийся в родной город после нескольких лет работы под прикрытием в громких криминальных делах. Он также обнаружит, что дома работы с преступниками тоже невпроворот и подключит всю свою крутость для решения местных проблем. В этом деле у него также будет женщина-партнер, только действие будет перенесено в наши дни. Новый герой будет заново открывать для себя нормы морали, институт семьи и законы общества.

Напомним, сериал «Крутой Уокер» транслировался с 1993 по 2001 годы и стал культовым во многих странах. Всего вышло восемь сезонов. Телешоу вложило немалый вклад в образ Чака Норриса, как одного из самых брутальных актеров за всю историю кино.

Будете смотреть новый сериал?