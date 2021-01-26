Добро пожаловать, мистер Холмс: сериал «Шерлок в России» покажут на канале ТНТ

Вы еще не смотрели новый отечественный сериал «Шерлок в России»? Тогда вам на канал ТНТ, который объявил, что покажет картину с Максимом Матвеевым, Константином Богомоловым и Ириной Старшенбаум с 8 февраля.

По сюжету легендарный детектив преследует маньяка Джека Потрошителя, и цепочка улик приводит его в Российскую империю. Однако местная полиция не хочет ему помогать и даже, наоборот, вставляет палки в колеса. Лишь странный на вид доктор Карцев, у которого сыщик снимает комнату, проникается к иностранцу симпатией и помогает вести расследование в трущобах Петербурга.

Сериал снимали с уважением к первоисточнику — русские персонажи повторяют своих английских предшественников. Зато главный герой приобрел новые неожиданные черты. Старому ему чрезвычайно трудно применять в нелогичной России свой знаменитый дедуктивный метод, поэтому приходится подстраиваться. Также зрителей привлечет нетривиальное музыкальное оформление картины и ее любовная линия.

Смотрите первую серию «Шерлока в России» 8 февраля в 21:00 на канале ТНТ.

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