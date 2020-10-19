Чем сериал «Шерлок в России» отличается от других фильмов о знаменитом сыщике

С 22 октября на видеосервисе Start выходит сериал «Шерлок в России». Это еще одна версия истории о знаменитом сыщике, перенесенная в российские реалии конца VII — начала XIX веков.

В фильме снялись Максим Матвеев, Ирина Старшенбаум, Константин Богомолов, Владимир Мишуков и многие другие звездные актеры.

По сюжету сериала Шерлок Холмс охотится за Джеком-потрошителем, который расправляется с женщинами жестоким образом. Однако маньяк сбегает в Российскую империю, куда за ним отправляется и знаменитый сыщик.

Кстати, на Родине он оставляет своего коллегу доктора Ватсона, а в России знакомится с новым напарником – доктором Карцевым. Эту роль играет Владимир Мишуков.

Сериал снимался в Михайловском замке, усадьбе Александра Половцева и других знаковых местах Санкт-Петербурга и его окрестностей.

Как киношники снимали сериал в «Крестах»

По словам режиссера Нурбека Эгена, представители съемочной группы сериала «Шерлок в России» стали первыми киношниками, которым разрешили снимать в тюрьме «Кресты».

Как признается режиссер, в «Крестах» ощущалась очень тяжелая атмосфера, чувствовалось, что пострадало много народу. При тюрьме есть музей, где можно посетить камеру Александра Солженицына, Льва Гумилева и других знаменитых арестантов.

Кроме того, часть тюремных сцен снималась в фортах под Кронштадтом.

Однако большинство объектов сериала «Шерлок в России» были построены специально. Лондон, откуда родом легендарный сыщик, был также возведен в павильоне.

«Перед художниками стояла грандиозная задача – восстановить облик улиц 18 века. И сделать так, чтобы он внешне сочетался с реальными усадьбами, в которых проводились съемки, — отметил Нурбек Эген. — Мы долго изучали архитектуру, костюмы и людей того периода с помощью музеев, книг и так далее. У нас сложилась замечательная и очень опытная команда. И этот процесс, может быть, был тяжелым, но интересным».

На роль Шерлока Холмса рассматривались даже иностранные артисты, в том числе и английские.

Загадочная тетрадь Максима Матвеева

По словам Нурбека Эгена, актеры прошли серьезный кастинг. Но после первых же проб стало ясно, что роль Шерлока должен сыграть Максим Матвеев. К счастью, артисту удалось подстроить свой сложный график под съемки сериала о мастере дедукции.

Интересно, что по Интернету гуляет байка о толстой тетради Максима Матвеева, где он делал пометки на полях, касающиеся сериала.

«На самом деле такие тетради ведут все большие артисты. Просто у Максима она была оформлена особенно интересно. Это была тетрадь с картинками. Он ведь еще и рисующий актер. После читки он отмечал все переходы, фиксировал нюансы, задавал вопросы, чтобы избежать на площадке сложных моментов, — поясняет Нурбек Эген. — Максим считает, что такие детали лучше обсудить до начала съемок. Потому что если между режиссером и актером возникнут разногласия, то это отнимет время. А ведь это очень дорого – ругаться и спорить на площадке».

Константин Богомолов в роли противника Холмса

Роль доктора Карцева сыграл Владимир Мишуков. А главным антиподом Шерлока Холмса – который по сюжету является обер-полицмейстером Знаменским, стал эпатажный режиссер и муж Ксении Собчак Константин Богомолов.

Кстати, сцена погони с участием Богомолова снималась на протяжении двух ночей, однако сам Константин Юрьевич приехал на съемку всего на 10 минут.

Влюбленный Шерлок

— Существует несколько версий сериала о Шерлоке Холмсе, некоторые из которых можно назвать каноническими. А Шерлок в исполнении Василия Ливанова вообще практически легендарный. Ну и, соответственно, на ум приходит и сериал с участием Бенедикта Камбербэтча. Не боитесь сравнения?

— Есть также версия с Робертом Дауни-младшим в фильме Гая Ричи. Никто не видел настоящего Шерлока Холмса, как он выглядел и каким он был. Каждый творец пытается по-своему рассказать про этого гениального сыщика, мастера дедукции. Чуткого, но при этом глубоко больного, ранимого человека.

Это очень интересный персонаж, который при помощи своего дара на глазах у людей может творить чудеса. И в нашем фильме мы это постарались показать.

Хотелось бы отметить огромную работу сценариста Олега Маловичко, потому что после показа первой серии ко мне подошли зрители со словами: «Какой у вас хороший сценарий». И для меня это было очень важно.

— Чем все-таки отличается ваш Шерлок Холмс?

— Наш Шерлок приехал в Россию для того, чтобы завершить дело, начатое в Англии, и поймать преступника. Однако в России его дедуктивный метод практически неприменим. Здесь Шерлок меняется, открывая в себе новую способность — любить. У нас очень большая романтическая линия. Так что в фильме присутствуют и элементы медодрамы.

В рамках Московского международного кинофестиваля прошел показ нового сериала. На красной дорожке появилось много звезд, включая исполнителя главной роли. А скоро увидеть новый сериал о мастере дедукции смогут и другие зрители.

Сериал «Шерлок в России» появится на видеосервисе Start уже 22 октября. Ждем!

