Угрюмый родственник и сельская жизнь: стартует пятый сезон сериала «Ивановы-Ивановы»

В нем появятся актеры из других комедийных сериалов.

25 января на канале СТС стартует пятый сезон сериала «Ивановы-Ивановы». К любимым героям в исполнении Сергея Бурунова, Михаила Трухина и Анны Уколовой присоединятся звезды других комедийных хитов СТС. К примеру, Станислав Дужников из «Ворониных» сыграет нелюдимого родственника Ивановых, а Андрей Леонов из «Папиных дочек» появится в образе интеллигентного ветеринара.

Стоит отметить, что Леонов снова встретился на съемочной площадке со своей «дочкой» Лизой Арзамасовой, которая теперь играет девушку Вани Иванова.

«Для меня это большое счастье! Мы, как старые добрые знакомые, скажу даже больше, как родственники, встретились и обнялись. И мне сразу захотелось Лизе, как близкому человеку, «выложить» всю свою жизнь», — признался 61-летний актер.

В пятом сезоне Ивановы вызволяют Антона из тюрьмы, продав свой единственный дом. Чтобы семья не осталась на улице, тот перевозит родных к своему угрюмому брату-фермеру Боре. А у мрачного родственника имеются свои проблемы в виде упрямой соседки и местной бизнесвумен. Тем временем, Леха пытается вернуть Лиду, которая после развода уже успела найти нового ухажера.

Всего зрителей ждет 21 новая серия. Первую из них смотрите 25 января в 19:00 на канале СТС.

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