Закрутившая роман с 46-летним Авербухом Лиза Арзамасова вернулась на съемочную площадку

Актриса Лиза Арзамасова в Instagram сообщила, что начались съемки нового сезона сериала «Ивановы-Ивановы», в котором она принимает участие.

«Для тех, кто спрашивал о новом сезоне сериала «Ивановы-Ивановы». Съемки начались! Удачи команде, крепкого здоровья группе, отличного настроения зрителям!» Лиза Арзамасова

«Лиза, с нетерпением ждем нового сезона», «Держим за вас кулачки», «Лиза, супер. Очень рады, что вы снова в деле», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что несколько дней назад стало известно о романе звезды «Папиных дочек» 25-летней Лизы Арзамасовой и 46-летнего фигуриста и хореографа Ильи Авербуха. Звезд засняли фотографы в тот момент, когда они сидели на веранде одного из ресторанов и мило беседовали. Авербух позже подтвердил, что они с Арзамасовой уже давно вместе. Сама актриса также не стала отпираться, намекнув в одном из своих постов на отношения с хореографом.