Женщины за 50: как сложились судьбы актрис «Секса в большом городе»
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Женщины за 50: как сложились судьбы актрис «Секса в большом городе»

В какой форме героини культового сериала подошли к съемкам в продолжении истории.

Женщины за 50: как сложились судьбы актрис «Секса в большом городе»
Героини сериала «Секс в большом городе» / фото Globalookpress © Supplied by FilmStills.net

HBO Max объявил о продолжении культового сериала «Секс в большом городе». Съемки начнутся уже весной 2021 года. А в 2022-м на экраны выйдет продолжение истории о четырех женщинах в Нью-Йорке.

Только на этот раз сериал лишился одной из самых страстных героинь. Ким Кэтролл, сыгравшая сексуально раскрепощенную Саманту, отказалась принять участие в проекте. И ее можно понять: в 64 года сыграть ту самую Саманту или, тем более, сильно постаревшую Саманту, не очень хорошая перспектива.

Однако фанаты «Секса в большом городе» так не считают и до последнего верили, что строптивая Кэтролл все же согласится. А теперь гадают, как ее «выкинут» из сценария.

С момента выхода завершения сериала прошло уже больше 16 лет — героини уже не такие, какими полюбились всем на экране. Как сейчас выглядят актрисы, сыгравшие Кэрри, Саманту, Шарлотту и Миранду и чем занимаются — смотрите в видео Teleprogramma.pro.

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