Шарлотта — во все тяжкие, а вместо Саманты — темнокожий гей: как может закончиться «Секс в большом городе»

Легендарный сериал «Секс в большом городе» снова возвращается к своим зрителям. Предполагается, что многосерийный проект появится на стриминговом сервисе HBO Max уже в 2022 году. Об этом на своих страницах в соцсетях написали исполнительницы главных ролей Кэрри, Миранды и Шарлотты — Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис. Режиссером нового сезона выступит Мартин Патрик Кинг.

Продолжение расскажет о главных героинях знаменитого сериала возраста 50 плюс. Предполагается, что проект под названием And just like that… («И вот так») будет состоять из десяти серий.

«Какие испытания жизнью и дружбой им теперь предстоит пройти? Интересно… Где они сейчас?» — так заинтриговала своих подписчиков Сара Джессика Паркер.

Но что же будет дальше? Журналисты Teleprogramma.pro позволили себе пофантазировать на тему, какие же судьбоносные виражи ожидают четырех искательниц приключений? Точнее, уже трех. Поскольку предполагается, что исполнительница роли Саманты Ким Кэтролл уже не примет участие в проекте.

Пусть Миранда найдет мужчину своей мечты!

Итак, предположим, что Миранда (Синтия Никсон) разведется со Стивом и найдет себе нового мужа — успешного адвоката, который сможет укротить ее буйный нрав. И именно с этим сильным и брутальным мужчиной Миранда наконец почувствует себя нежной и покладистой женщиной, напоминающей домашнюю кошечку.

Стив тоже не останется у разбитого корыта (не будем обижать мужчину) и обретет спутницу жизни под стать себе – более мягкую и романтичную, которая будет восхищаться каждым его поступком.

Кэрри, рожай!

Темпераментная журналистка Кэрри Брэдшоу (Сара Джессика Паркер) родит своему Мужчине Мечты Бигу ребенка. Какое-то время в их отношениях воцарится идиллия, но когда сын пойдет в школу, женщина полностью сосредоточится на заботах чада. На некоторое время Биг почувствует, что ему снова не хватает внимания – совсем как в тот самый период, когда сын был еще совсем младенцем.

В итоге Мужчина Мечты уйдет от своей второй половины, даже закрутит роман с какой-нибудь молодой вертихвосткой. Но через некоторое время почувствует, что не может жить без своей обожаемой Кэрри. Потому что их союз был благословлен еще на небесах.

Шарлотта пустится во все тяжкие

Шарлотта (Кристин Дэвис) же погрузится в проблемы своих детей – удочеренной девочки из Китая и родной дочери. К моменту выхода нового сезона на экраны они уже превратятся в тинейджеров и доставят массу головных болей своей степенной маме. Не исключено, что Шарлотта устанет от проблем и пустится во все тяжкие, как ее бывшая подружка Саманта! Нет, ну а что? Надо когда-то начинать.

Вместо Саманты — темнокожий режиссер-гей

А кто же займет место раскрепощенной Саманты? На одном из светских мероприятий Кэрри познакомится с модным театральным темнокожим режиссером-геем, который сразу же вольется в женскую компанию. Эксцентричный, харизматичный, веселый, он станет всеобщим любимцем всех героев сериала.

Ну, а Миранда, Кэрри и Шарлотта будут его просто обожать, поскольку он будет называть их своими девочками и, возможно, даже предложит роли в своем спектакле. И тем самым заставит забыть о приближающейся старости…

Но повторим, что это лишь юмористические фантазии журналистов Teleprogramma.pro. Поживем — увидим, как все сложится на самом деле…

Напомним, сериал об амурных приключениях четырех подруг выходил на экранах с 1998 по 2004 годы. Действие фильма, в основу которого легла одноименная книга журналистки и писательницы Кэндес Бушнелл, происходило в Нью-Йорке. Сериал затрагивал такие темы, как место женщины в современном обществе, феминизм, безопасный секс, беспорядочные отношения и т.д.

После его закрытия было создано два полнометражных фильма в 2008 и 2010 годах, а также молодежный сериал-приквел канала «The CW» под названием «Дневники Кэрри». Сериал «Секс в большом городе» имеет множество наград и номинаций на самые престижные премии, в числе которых – 7 премий «Эмми», 8 «Золотых глобусов» и 11 премий Гильдии киноактеров.

В 2019 году компания Paramount Television и Anonymous Content приобрела права на экранизацию книги Кэндес Бушнелл «Есть ли еще секс в большом городе?» Возможно, ее сюжет и ляжет в основу нового сезона.

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