Джордж Мартин похвалил сериал «Ход королевы» за логичные шахматные партии

По мнению писателя, обычно в кино вместо игры в шахматы показывают чушь.

Создатель первоисточника «Игры престолов», 72-летний писатель Джордж Мартин похвалил сериал от Netflix «Ход королевы». И хотя уже многие зрители и критики успели оценить эту картину, знаменитый литератор в своей рецензии нашел, что еще можно сказать об удачной экранизации романа Уолтера Тевиса.

Мартин отмечает, что сериал довольно точно отражает сюжет хорошей книги и должен получить множество наград. «Ход королевы» произвел положительное впечатление на писателя, потому он сам оказался не чужд миру шахмат.

«Как и главная героиня, я научился шахматам, когда был еще совсем юн, и довольно быстро стал неплох в этой игре. Я был капитаном школьной шахматной команды, основателем и президентом шахматного клуба в колледже, — пишет Мартин в своем блоге. — Первые две большие любви в моей жизни были девушки, которых я встретил в шахматном клубе (но это уже другая история для другого раза)».

Писатель признался, что подумывал посвятить жизнь этой игре и участвовать в серьезных турнирах, но потом решил все-таки заняться литературой. После колледжа он еще долго зарабатывал (правда, немного) организацией шахматных турниров, и даже первый текст, который он продал издательству, был не рассказом, а статьей о компьютерных шахматах.

Мартин уже давно не притрагивался к великой игре, но «Ход королевы» вернул ему все воспоминания. По его словам, съемочная группа не просто сделала красивый сериал, но и с умом подошла к его главному предмету.

«Слишком много шахматных партий, которые можно увидеть в фильмах и на телевидении, являются полной ерундой. Великие игроки делают элементарные ошибки, фигуры на доске находятся в невозможных положениях, игра, очевидно, окончена, но никто не сдается, и так далее. Но не здесь. Игры в «Ходе королевы» реальны», — хвалит картину известный писатель.

Теперь понятно, как ему удалось придумать такую многоходовую «Игру престолов».

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