«Ты пешка или королева?»: Netflix снял сериал про девушку, виртуозно играющую в шахматы

В Сети появился тизер нового мини-сериала студии Netflix «Ферзевый гамбит» (The Queen’s Gambit). Как следует из названия, сюжет картины будет связан с шахматами.

Ролик представляет нам 24-летнюю актрису Аню Тейлор-Джой («Эмма», «Новые мутанты»), которая играет девушку-вундеркинда, мечтающую стать гроссмейстером в известной всем тактической игре. Очевидно, что, несмотря на все таланты красавицы, ей придется нелегко в мире шахмат, который традиционно считается мужским.

«Ты пешка или королева?» — гласит слоган картины.

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Сериал снят по мотивам одноименного романа Уолтера Тевиса 1983 года. Компанию Ане составили и другие молодые звезды: Томас Броди-Сангстер («Моя ужасная няня», «Игра престолов») и Гарри Меллинг («Гарри Поттер», «Бессмертная гвардия»). Дата релиза сериала на Netflix намечена на 23 ноября 2020 года.