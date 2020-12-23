«Шла замученная, бледная»: Лиза Боярская рассказала, как неожиданно получила роль в сериале

В следующем году на канале «Россия 1» выйдет сериал «Седьмая симфония», посвященный блокадному Ленинграду. 9 августа 1942 года в осажденном городе по радио прозвучала композиция, написанная Шостаковичем, которая подняла боевой дух людей. Новая картина режиссера Александра Котта расскажет предысторию этого события, а именно то, как трудно было в те страшные годы собрать оркестр, способный на этот подвиг.

В роли флейтистки в сериале снялась Елизавета Боярская. В свежем интервью 35-летняя актриса рассказала, что не могла не сыграть в такой картине, ведь у нее практически вся семья — блокадники. Однако роль женщина получила весьма неожиданно.

«Шла после очередной репетиции «Карамазовых» по улице Рубинштейна, замученная, бледная и встретила режиссера Сашу Котта, — рассказала артистка изданию 7days. — И он меня, по-моему, даже не узнал сначала, потом поздоровался. И через час раздался звонок: «Лиза, тебя зовут на пробы». Саша меня утвердил».

Стоит отметить, что в кадре Боярская будет действительно играть на флейте, а не изображать игру. Она выучила все партии из сериала, кроме одной, которая по силам только высокопрофессиональным музыкантам. Актриса поделилась, что тренировалась дома весь август, чем раздражала свою семью, сын даже начал просить маму прекратить ее музыкальные репетиции.

Съемки того самого концерта прошли на той же сцене, на которой выступал оркестр в 1942 году. Исполняя Седьмую симфонию с остальными артистами Боярская почувствовала всю мощь этой композиции и была ошеломлена происходящим. После этого она подумала, что музыканты — очень счастливые люди, раз могут ощущать нечто подобное.

Смотрите также: