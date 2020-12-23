Лиза Боярская рассказала, почему спектакль «Братья Карамазовы» в МДТ готовился четыре года

Актриса Елизавета Боярская рассказала про спектакль «Братья Карамазовы», премьера которого состоялась в МДТ — Театре Европы в ноябре 2020 года. Выход этой постановки, как и многих других, был на несколько месяцев задержан пандемией. Но даже без козней коронавируса данный проект готовился очень долго. По словам 35-летней артистки, репетиции заняли четыре с половиной года, но это было не зря.

«За это время нырнули на невероятную глубину, там копошились, задыхались, отчаивались. И только сейчас начинает отсеиваться все лишнее и проступать та самая соль, эссенция, тот смысл, которого мы пытались добиться», — рассказала Лиза изданию 7days.

Она резюмировала, что за меньший срок режиссер и артисты не смогли бы выпустить подобный спектакль.

«Чтобы прийти в итоге к абсолютной прозрачности, точности и простоте смыслов и существования, надо было по миллиметрам вспахивать это бескрайнее поле», — заверила Боярская.

В этом интервью актриса призналась, что очень зависима от театра, в котором служит. Женщина мало снимается в кино, чтобы больше проводить времени с семьей, но от игры в театре отказаться не может.

Добавим, что петербургский МДТ — Театр Европы покажет «Братьев Карамазовых» 23 декабря, 6, 7 и 24 января, а также 4, 5, 19, 20 и 28 февраля.

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