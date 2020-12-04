На главную роль в сериале «Ход королевы» взяли девушку, которая ничего не знала о шахматах

Молодая актриса Аня Тейлор-Джой призналась, что на съемочной площадке ее учили играть с нуля.

Мини-сериал «Ход королевы» (или «Ферзевый гамбит») стал самым популярным релизом на Netflix в своем формате. Он вышел в конце октября 2020 года и быстро завоевал популярность у зрителей. Картина рассказывает о девушке-вундеркинде, которая пытается занять свое место в закостеневшем мужском мире шахмат, обыгрывая одного гроссмейстера за другим.

Главную роль исполнила 24-летняя актриса Аня Тейлор-Джой, однако молодая звезда признается, что до съемок в этом проекте ничего не смыслила в шахматах, даже в основных правилах не разбиралась.

«Я знала, что есть доска и есть фигуры, но это было почти все, — рассказала Аня на шоу Эллен Дедженерес. — Я так рада, что меня посвятили в игру такие замечательные учителя».

Ведущая спросила у актрисы, играет ли она в шахматы после выхода сериала.

«Да. У меня красивый набор шахмат, так что было бы обидно, если бы я им не пользовалась, — ответила Аня. — Но если на самом деле сыграть со мной, то вы увидите, что я не так хороша, как Бет (имя главной героини сериала. — Прим. авт.) Это будет слегка неловко».

Напомним, что «Ход королевы» снят по роману американского писателя Уолтера Тевиса. За первый месяц его посмотрели более 60 миллионов человек.

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