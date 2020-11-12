Секс перед камерами: вышел трейлер сериала «Идеальная семья»

Канал ТНТ презентовал трейлер своего нового комедийного сериала «Идеальная семья». В главных ролях — Павел Деревянко и Ольга Медынич.

Как уже сообщал портал Teleprogramma.pro, сюжет будет крутиться вокруг семейной пары, которая из-за финансовых проблем отправилась вместе с детьми на реалити-шоу. Только матери семейства об этом никто не сказал. В трейлере показано, что супруга предполагает, будто приехала в шикарный подмосковный санаторий. Вдохновившись прекрасными апартаментами, она требует от мужа секса и раздевается. В этот момент супругу приходится сознаться, что ее снимают десятки камер.

Интересно будет посмотреть, как после этого шока жена согласится участвовать в шоу до конца, да еще настроится на победу.

Сериал «Идеальная семья» выйдет на ТНТ в ноябре, однако точная дата пока не названа.