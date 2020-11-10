ТНТ покажет комедийный сериал про реалити-шоу и семейные ценности

Канал ТНТ соединил комедийный сериал и формат реалити-шоу, получилась премьера под названием «Идеальная семья», которая выйдет в эфир еще до наступления зимы. Главные роли исполняют Павел Деревянко и Ольга Медынич. Они играют супругов, мягко говоря, не идеальных, но попавших на телепередачу, где нужно демонстрировать картинные семейные отношения — прямо как в рекламе майонеза.

По сюжету глава семейства накопил кучу долгов, да еще ни на шутку разозлил свое начальство на работе. Чтобы обеспечить безопасность семьи и поправить финансовую ситуацию, он подает заявку на участие в шоу «Идеальная семья». От жены ему удалось скрыть, что теперь за ними наблюдает вся страна, а вот от детей — нет.

Но бороться за звание показательной семьи невероятно сложно. Супруга главного героя всю жизнь посвятила семье и вдруг поняла, что ни дня не жила для себя. Сын явно страдает от проблем с дисциплиной, а у дочери-подростка как раз начался переходный период. Как же будет действовать отец семейства, которому ни за что нельзя вылететь из проекта, потому что за периметром его поджидают головорезы с работы?

Создатели сериала уверены, что в забавных ситуациях телесемейки миллионы зрителей узнают себя и посмеются от души. Вместе с Деревянко и Медынич в новой комедии снялись: телеведущий Вячеслав Манучаров, Борис Дергачев и Наталья Бардо. Премьера уже скоро!