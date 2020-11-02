«После съемок задумались о своих детях!»: Порошина, Самойленко и другие актеры о новом сезоне сериала «Родители»

Новый сезон полюбившегося миллионам сериала «Родители» стартует на телеканале «Супер» уже 2 ноября. Главные роли сыграли Мария Порошина, Александр Самойленко, Александр Самойленко-младший, Настя Крылова, Ольга Волкова и другие.

Перед премьерой главные герои поделились с порталом Teleprogramma.pro своими эмоциями от работы на площадке.

В новом сезоне — новый член семьи

По сюжету в новом сезоне у Маши (Мария Порошина) и Саши (Александр Самойленко) родился внук Владик, которого подарил сын Тимофей (Александр Самойленко-младший) и его супруга Полина (Настя Крылова).

Все внимание домочадцев, естественно, приковано к малышу. Однако, по задумке сценаристов, взрослые члены семьи, а это папа, мама, Макс и Илья, должны отправиться к бабушке в деревню с ответным визитом. Вот тут-то у молодых родителей и появится шанс пожить самостоятельно с маленьким Владиком.

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Где снимали сериал

Съемки проходили в деревне, что, безусловно, повлияло на некоторых актеров. Так, Мария Порошина призналась, что успевала наслаждаться окружающей красотой и поделились историей из собственной жизни.

«В детстве бабушка привезла меня в Дом отдыха актеров, ей тогда выдали путевку во Всесоюзном театральном обществе. Это было чудесное место! Нетронутые леса, ягоды, тишина, чистый воздух», — вспомнила Порошина.

Сейчас у актрисы есть дачный участок, но дом еще не достроен. Хотя Мария уже позаботилась о том, чтобы на участке росли яблони и кустарники, а в будущем были и грядки с овощами.

Как после съемок актеры задумались о реальных детях

К слову, с появлением на съемочной площадке самого маленького актера, молодые звезды проекта тоже задумались о собственных детях. Хотя, как признался Александр Самойленко-младший, в первые дни он испытывал настоящий шок. Ведь раньше молодой человек никогда не нянчился с такими маленькими.

«Раньше я относился к детям, как к чему-то очень далекому, что меня никогда не коснется. И что-то проснулось во мне, открылось. Я почувствовал то, чего раньше во мне никогда не было», — рассказал Самойленко-младший.

Как отбирали для съемок малыша

О том, как на площадке появился малыш, который сыграл свою первую роль, вспомнил режиссер сериала Александр Жигалкин. Выяснилось, что на эту позицию претендовали сразу несколько малышей, но кастинг как таковой съемочная команда не объявляла. Важнее было, как себя ведет ребенок.

«Мы смотрели видео, фотографии, как ребенок ходит, общается. Вадик покорил нас своим невероятным спокойствием на съемках. Он вел себя, как рыба в воде, такое ощущение, что он всю жизнь провел на площадке и его не сильно тревожило все, что происходит вокруг. Единственной проблемой, с которой мы столкнулись — оказалось то, что наш малыш никогда не хочет спать. Поэтому мы прибегали к хитрости, когда вся группа выходила из комнаты, с ребенком оставалась его настоящая мама, убаюкивала, а потом уже мы, максимально тихо, снимали нужные нам сцены», — поделился Жигалкин.

Кстати, актриса Настя Крылова, наконец, появится в кадре на каблуках. Зрители настолько привыкли видеть ее с «животом», что новый образ артистки станет чем-то необычным и удивительным.

Режиссер Александр Жигалкин отметил, что артистка сама захотела играть сцены в такой обуви и привела абсолютно убедительный довод: после беременности женщина сама устанавливает правила в доме, поэтому будет ходить так, как ей хочется.

Зрителей нового сезона «Родителей» ждут увлекательные серии и новый маленький герой уже со 2 ноября с понедельника по четверг в 20:00 на телеканале «Супер».