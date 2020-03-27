Кино на карантине: телеканал «Супер» покажет комедийный сериал «Папаши»

Пока одни звезды на самоизоляции оттачивают кулинарное мастерство, проводя время на кухне у плиты, другие, воспользовавшись карантином, смотрят фильмы и сериалы в режиме онлайн или по телевизору.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, бывшая подопечная музыкального продюсера Максима Фадеева — певица Наргиз Закирова — советовала во время пандемии избегать публичных мест, посвятив свободное время детям. По словам артистки, у многих появилась возможность побыть дома с семьей и наверстать упущенное в воспитании отпрысков.

К слову, будущая неделя с 30 марта по 3 апреля станет нерабочей. Из-за распространения коронавируса власти просят сограждан как можно реже появляться на улицах, отправляясь в магазин только за самым необходимым. В зоне особо риска пенсионеры, люди пожилого возраста, которым уже исполнилось 65 лет.

больше по теме Кулинарный карантин: Михайловская вслед за Навкой испекла дома печенье К этому процессу Анна и Татьяна привлекли своих детей.

На каникулах можно найти время и на импровизированные семейные кинопросмотры, о которых говорила еще Кристина Асмус. Так, супруга резидента Comedy Club Гарика Харламова вместе с шестилетней дочкой Анастасией коротает вечера за просмотром кино, готовя домашний попкорн.

К слову, уже 29 марта телеканал «Супер» начнет показ комедийного сериала «Папаши». Одну из главных ролей в ленте сыграл 62-летний Сергей Газаров. Вместе с ним снимались Роман Мадянов, Наталья Ноздрина и многие другие.

Сюжетная линия сериала представляет собой хитросплетение событий. Вор-рецидивист Иннокентий Бочкин выходит из тюрьмы, проведя в заключении двадцать лет. Первым делом на свободе он решает разыскать свою дочь Настю, которую, по стечению обстоятельств, удочерил подполковник УГРО Василий Тучков, посадивший в свое время Бочкина в тюрьму. Чтобы воссоединиться со своей повзрослевшей дочерью, Бочкин селится в доме Тучкова. После этого события вокруг странной троицы начинают разворачиваться с молниеносной скоростью.

Режиссером картины выступил Леонид Мазор, а продюсером — Михаил Зеленский.

Премьера сериала «Папаши» состоится на телеканале «Супер» 29 марта в 18:30. Повторы будут выходить с понедельника по четверг в 22:00.