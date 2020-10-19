Одна мелодрама — три женские судьбы: на «Dомашнем» покажут «Три истории любви»

20 октября на телеканале «Dомашний» состоится показ остросюжетной мелодрамы «Три истории любви». Премьера выходит в рамках проекта «Фабрика мелодрам. Вторая волна». В главных ролях: Юлия Такшина, Артем Карасев, Владимир Колганов и Евгения Лоза.

По сюжету успешная телеведущая положила глаз на своего коллегу. Женщина считает, что он — идеальный кандидат в мужья. Но их роману неожиданно помешала бывшая возлюбленная мужчины. Она пришла на ТВ-шоу главной героини и рассказала, что ее любовь еще не закончилась. В обиде на жизнь ведущая уезжает в отпуск в Таганрог. Даст ли судьба ей новый шанс на любовь?

«Моя героиня сама пробивала себе дорогу в жизни, это сделало ее жесткой. Но какими бы мы ни казались с виду, внутри самой прагматичной женщины все равно есть добро, нежность, любовь», — говорит исполнительница главной роли Юлия Такшина.

Мелодрама носит такое название, потому что, по сути, она состоит из трех новелл о трех женских судьбах, тесно переплетенных между собой. Персонажи — сильные люди, что является и их достоинством, и поводом запутать ситуацию еще больше. Счастливый финал ждет лишь тех, кто сможет кардинально поменять свои представления о любви в конце сюжета.

Смотрите «Три истории любви» на канале «Dомашний» 20 октября в 19:00.