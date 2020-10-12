«Вторая волна» любви и романтики: на канале «Dомашний» стартовала «Фабрика мелодрам»

Осенний виток «Фабрики мелодрам» на канале «Dомашний» продолжается: зрителей ждет «вторая волна» телепремьер, которые покажут на неделе 19-23 октября. Каждый день в 19 часов смотрите новые картины о любви.

19 октября — «Ирония любви». Остросюжетная история с Елизаветой Ниловой, Игорем Стамом и Юлией Мавриной в главных ролях. Женщина уходит от мужа-абьюзера к надежному и верному сотруднику правоохранительных органов. Однако ее нервирует то, что новый возлюбленный слишком много помогает бывшей жене. От обиды героиня заводит яркий роман с американцем, и эта измена приводит к катастрофе в ее личной жизни.

20 октября — «Три истории любви». Евгения Лоза, Артем Карасев и Юлия Такшина играю в роковом любовном треугольнике. Две роскошные женщины — актриса и телеведущая — борются за сердце главного героя. Сюжет развернется на фоне ласкового моря и жаркого солнца, а потом завершится неожиданным финалом.

21 октября — «Шанс на любовь». Это комедийная мелодрама с Юлией Бернгард, Дарьей Егоркиной и Дайнисом Грубе. Скромная переводчица работает в брачном агентстве и помогает русским невестам найти себе американского жениха. Но вот из США приезжает стопроцентный мужчина мечты, и главной героине предоставляется возможность увести его у одной импозантной клиентки.

22 октября — «Гроза над Тихоречьем». Один ученый приезжает в деревню, чтобы уговорить местную фермершу продать свое хозяйство его другу-бизнесмену. Но один взгляд красивых глаз, и главный герой забыл, зачем ехал. В ролях Людмила Загорская и Андрей Саминин.

23 октября — «Танец мотылька». Диана Розовлян и Александр Попов играют провинциальную танцовщицу и столичного диджей. Первая мечтает о большой карьере, а второй может открыть новой знакомой путь к славе. Но девушка отказывается ехать из-за болезни мамы. Что же должен сделать мужчина, чтобы не упустить ту, которая украла его сердце?

Смотрите только премьеры в проекте «Фабрика мелодрам. Вторая волна» на канале «Dомашний» с 19 октября — по будням в 19:00.