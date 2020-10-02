«Джентльмены» Гая Ричи станут сериалом, как и планировалось изначально

По кинохиту Гая Ричи «Джентльмены» снимут сериал. Как сообщает Deadline, производством займется Miramax TV, а создатель фильма вернется в режиссерское кресло и напишет сценарий.

Издание также сообщает, что изначально «Джентельмены» задумывались именно, как телевизионный сериал, и лишь потом стали полнометражкой. Так что сейчас авторы этого шедевра вернулись к тому, с чего начинали. Но успех фильма, без сомнения, привлечет внимание и к новому проекту.

Продюсеры криминальной комедии, как и режиссер, вернутся к своим обязанностям, а вот про актерский состав пока ничего не сообщается.

Напомним, в картине снялись Мэттью Макконахи, Чарли Ханнэм, Генри Голдинг, Колин Фаррелл и Хью Грант. Она собрала в прокате почти 115 миллионов долларов, чем в пять раз окупила затраты своего производства. Сюжет рассказывает о британском наркобароне американского происхождения, который решил отойти от дел и продать свой сверхприбыльный бизнес. На его империю облизываются несколько конкурирующих преступных группировок, и намеченная сделка идет не по плану.