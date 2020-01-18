Звезда фильма «Джентльмены» Евгения Кузьмина: «Гай Ричи написал роль специально для меня»

Американская актриса с русскими корнями, рассказала, как снималась у Гая Ричи, вышла замуж за голливудского кинопродюсера и кормит детей борщом. Читайте эксклюзивное интервью специально для портала Teleprogramma.pro.

Новый шедевр от Гая Ричи — фильм «Джентльмены» — выйдет на экраны кинотеатров России 13 февраля. В криминальной комедии британского режиссера вместе с Чарли Ханнэм, Генри Голдингом, Мишель Докери, Колином Фарреллом, Хью Грантом и Мэттью Макконахи снялась русская актриса Евгения Кузьмина.

О том, как Евгения получила эту роль, каково это — работать с Ричи и как ей живется в Голливуде, она откровенно рассказала в интервью порталу Teleprogramma.pro.

— Девушку, которую я играю, зовут Миша. Она жена гангстера из России, который живет в Лондоне. Гай Ричи почему-то очень любит русских гангстеров! У них есть дети, они ездят на дорогой ретро машине. Миша очень статная и уверенная в себе девушка.

Мой муж даже пошутил, что для роли мне не придется слишком стараться. Чтобы вжиться в роль, мне было достаточно примерить костюм для съемок. Кстати, дизайнер, который подбирал образы, был удостоен премии «Оскар». У Гая Ричи было свое представление о моем персонаже… Он подошел к этому вопросу с комедийной точки зрения.

— Попасть в кино Гая Ричи — это удача? Сложно было пройти кастинг? Знаете, кто из актрис претендовал на эту роль вместе с вами?

— Попасть в этот фильм было большой удачей! Скажу больше — я была очень удивлена, когда это произошло. Я позвонила кастинг-директору и сказала, что безумно хочу сняться в фильме, не зависимо от роли и персонажа. Зная, что фильм о гангстерах, я сняла концептуальное видео, для которого даже научилась ездить на мотоцикле.

Никто не претендовал на эту роль, потому что Гай Ричи написал ее специально для меня. Редко, когда для русских актрис известные режиссеры пишут отдельную роль в сценарии. Сейчас такое случается чаще, но все же, это большая честь для меня.

— Евгения, в интервью вы рассказывали, что никогда не мечтали стать актрисой, пока не стали женой Билла Блока (американский кинопродюсер, генеральный директор кинокомпании Miramaxи — Прим.Ред.) не погрузились в атмосферу Голливуда, но ведь вас приглашали на съемки в США (в фильм с Чаком Норрисом в главной роли), когда вам было 15 лет. Жалеете, что тогда не удалось сделать первый шаг в кино?



— Я никогда не думала стать актрисой. Никогда не крутилась в кругу киноиндустрии. Многие начинают свой путь в кино с самого детства или уже рождаются в известной семье, как династия Михалковых, например.

У меня не было таких возможностей: мои родители — ученые. Мне всегда говорили, что актриса – это не профессия. Я попала в кино случайно, благодаря модельному бизнесу. Впервые на кастинге меня действительно выбрал Чак Норрис, но визу так и не дали. Пришлось оставаться на родине.

Мне всегда нравилось кино. Вместо вечеринок, когда я жила в Париже, я в одиночестве посещала кинотеатры. Тогда я и подумать не могла, что стану актрисой.

Обручившись, мы с мужем часто разговаривали о фильмах, а по приезду в Лос-Анджелес, я понемногу начала сниматься. Этому поспособствовали связи супруга, ведь карьера модели абсолютно не стабильная. Я не могла оставлять детей, когда мне предлагали контракты в разных странах. При этом мне хотелось работать, добиваться чего-то в жизни.

— Переезд в другую страну — это всегда стресс. Даже если внешне кажется, что это сказка. Сложно было?



— Да, переезд в другую страну – большой стресс. Это другая культура, другой менталитет. Когда я приехала в Париж, то не владела даже английским. На работе из-за языкового барьера я ни с кем не общалась.

Стресс был настолько велик, что в 15 лет я заболела анорексией. Как модель, я столкнулась с грубым отношением общества, тебя постоянно обсуждают, критикуют твою внешность, для подростка это особенно трудно.

За мной никто не присматривал, я должна была сама снимать квартиру, знать, как подписывать контакты, от какой работы отказываться и на какую соглашаться. Счета, налоги, быстрое взросление. Сейчас у меня дети, после их рождения я уже ничего не боюсь.

— Анорексия в 15 лет в чужой стране… Как вы с этим справились?



— Когда я с этим столкнулась, я уже сама зарабатывала деньги. Мне нужно было оказывать материальную поддержку маме, которая осталась одна с сестрой после смерти отца.

Я думала только о работе, могла за день съесть немного винограда и омлет, при этом постоянно пила кофе. Я не знала, насколько я похудела. У меня стали выпадать волосы, кожа пришла в ужасное состояние. Случается, что модельные агентства не обращают внимания на моделей, одна девушка уйдет, другая придет, это бизнес.

В этом плане мне повезло. Мой агент сразу заметила, что со мной происходит что-то страшное, отправила меня к врачу и пообещала, что не возьмет обратно, пока не разберусь со здоровьем.

В Москве я вылечилась, но затем заболела моя сестра, от стресса из-за смерти отца. К тому же, денег на продукты еле хватало. Это психологически трудное заболевание, сестре пришлось лечь в больницу.

Я начала замечать эту тенденцию среди девочек моделей. Хорошо, что на сегодняшний день мода на худобу сходит на нет. Самое главное – это здоровье, а не то, как окружающие смотрят на тебя.

— Ваша история действительно напоминает сказку. Талантливая красавица становится женой генерального директора кинокомпании Miramax и попадает в Голливуд. Расскажите, как вы познакомились с мужем и как завязались ваши отношения?

— Мне был 21 год, я работала в модельном агентстве. Кэти Форд (американская актриса — Прим. Ред.) познакомила меня с моим мужем. На тот момент он только развелся и изначально у нас даже не было планов друг на друга.

Я активно работала, причем успешно продвигалась по карьерной лестнице, постоянно находилась в разъездах, но очень хотела познать киноискусство.

Но я влюбилась в его юмор! Билл очень добрый и веселый человек. Он открыл мне другое мировоззрение. Сначала мы сошлись в графиках, во взглядах на жизнь, а поженились далеко не сразу.

— У вас трое детей, как вы их воспитаете? Вы строгая мама?

— Старшин сын – сын мужа. Мы прекрасно ладим, стараемся заботиться о нем вместе. Он живет или у нас, или у бывшей жены Билла. Она наша соседка! Мы в хороших отношениях и неплохо общаемся между собой.

Все-таки развод дети переносят тяжело, и родители должны сделать все возможно, чтобы это касалось их как можно меньше.

Моему сыну 11, девочке 8 лет. Как мама, я многому учусь, хожу к психотерапевту, чтобы стать лучше.

Сейчас я поняла, что когда у меня появились дети, я сама практически была ребенком. Это получилось спонтанно, но новость была радостной. Приходится учиться, ведь у меня мягкий характер, я нестрогая мать, хотя моя мама была более требовательной.

Быть слишком мягкой с детьми не всегда хорошо, многое не стоит разрешать, все-таки я — в первую очередь мама, а не подружка.

— Дети ощущают себя наполовину русскими? Они знают русский язык? Традиции нашей страны?

— Когда они были маленькими, я старалась поддерживать их корни, даже отдавала в русский детский сад здесь, в Америке. Это довольно сложно, ведь их старший брат американец, их папа американец.

У меня пока не получилось научить их русскому, но когда приезжают мама и тетя, они обмениваются парой слов, с удовольствием едят домашние пельмени и борщ.

— В Штатах немало русских актеров, которые уезжают из родной страны, чтобы покорить Голливуд. Вы поддерживаете с кем-то отношения и, если да, то с кем?

— К сожалению, на это даже нет времени. Когда дети были маленькими, я совершенно ничего не успевала.

Я рада, что познакомилась с Александром Дьяченко, наконец-то, удалось поговорить с кем-то на родном языке! На съемках фильма «Очень плохие мамочки» мы общались с Милой Кунис, она тоже может поддержать разговор на русском.

Сейчас я за общение с русскими актерами, но пока не предоставляется возможности. Надеюсь, когда я поеду в Россию, то обязательно пообщаюсь с нашими талантами!