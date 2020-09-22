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«Вызывает улыбку»: Чича из «Ольги» станет героем нового мини-сериала на ТНТ

Творческая группа сериала «Ольга» готовит для зрителей историю об актере Тимофее Зайцеве.

«Вызывает улыбку»: Чича из «Ольги» станет героем нового мини-сериала на ТНТ
Чича из «Ольги» станет героем нового сериала на ТНТ. Фото: ТНТ

ТНТ выпустит спин-офф народной комедии «Ольга» — сериал «Чича из Ольги». Главного героя теперь будет играть не Яна Троянова, а Тимофей Зайцев. Премьера фильма ожидается 28 сентября, сообщает ТНТ.

Новый проект в жанре мокьюментари расскажет о насыщенной жизни актера Тимофея Зайцева. 4-серийный проект создан той же командой, которая работает над сериалом «Ольга».

Вселенная «Ольги» наполнена разными персонажами, каждый из которых достоин отдельной истории. Напомним, что сценаристы и продюсеры проекта давно планировали разделить сериал на несколько частей. Один из самых колоритных героев «Ольги» — авантюрист и любитель выпить Чича. Именно его создатели «Ольги» выбрали в качестве первого персонажа для спин-оффа. При выборе учитывалось мнение зрителей.

«Одно его появление вызывает улыбку и поднимает настроение», «Такой добрый, душевный, отзывчивый персонаж получился, прекрасный друг и человек-залет», — писали о герое Тимофея Зайцева поклонники сериала «Ольга».

 

Сериал «Чича из Ольги»
Актер Тимофей Зайцев на съемочной площадке нового сериала. Фото: ТНТ

Напомним, что по жанру мокьюментари после команды «Стоп!» камера не выключается и продолжает следовать за актером вне кадра. Так, зрители ТНТ смогут увидеть, какой Тимофей Зайцев в реальной жизни.

Отметим, что по мнению Зайцева, он уже давно перерос Чичу и готов для более серьезных и крупных ролей. А пока, в свободное от работы и кастингов время Тимофей снимает видеоблог.

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