Модница недели: образы Куликовой, Трояновой и Вилковой оценили эксперты

Начало осеннего ТВ-сезона подарило зрителям интересные сериальные новинки. Первый канал представил вторую часть «Шифра», «Россия 1» показывает «Тайну Марии», а ТНТ – продолжение «Ольги». В каждом из них – своя история, разные времена, актрисы и их образы. Портал Teleprogramma.pro решил узнать мнение специалистов, насколько гармонично, модно и в целом удачно выглядят главные героини. Наши эксперты не только прокомментировали наряды известных актрис, но и оценили их аутфиты по 10-балльной системе.

Екатерина Вилкова — сериал «Шифр» (Первый канал)

В рамках второго сезона исторического детектива «Шифр» телезрители увидят 8 серий, где одну из главных ролей сыграла Екатерина Вилкова. Действие сюжета разворачивается в Москве в 1950-е годы. Соответственно, наряд актрисы подобран с учетом модных тенденций того времени. Эксперты оценили внешность героини Екатерины Вилковой следующим образом.

«Образ выдержан в стилистике 50-ых. Как раз в тот период до СССР дошла мода New Look. Акцент на талии, пышная юбка А-силуэта, белая капроновая прозрачная блузка с мелкими пуговками, застегнутая наглухо, бантик вместо броши, плиссировка на юбке, укороченная кофточка из тонкого трикотажа, прическа, красный маникюр под цвет помады, туфли — все продумано до мелочей. Но слишком глянцевое лицо для того времени. Тогда кожу пудрили нещадно. Но все равно оценка – 10», — высказалась стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева.

Модный аналитик Максим Зарипов считает, что образ Екатерины Вилковой хорошо смотрелся бы и в наше время.

«Костюм подобран отлично. Ретро-романтический стиль. Это 10-ка», — отметил эксперт.

Имидж-стилист Елена Бестави отметила, что все наряды в кино должны создавать достоверные образы, при этом раскрывая внутренний мир героя с его эмоциями, чертами характера и вписываться в стиль картины. Всего этого добиваются за счет выбора цвета, фактуры ткани, фасона.

«Героиня Вилковой – бывшая сотрудница разведки, которая сейчас занимается расследованием. Соответственно, в ее характере должна быть дисциплинированность, строгость, четкость. Все эти качества отражаются классическим стилем. Акцентом в образе является юбка: строгость, собранность, элемент классического стиля. Она серого цвета, который очень любит разведка. По психологии цвета серый позволяет оставаться незамеченным, при этом оставаясь на своем месте. В этом плане цвет юбки показывает устойчивость, основательность, но при этом не бросается в глаза. Второй образ, где Вилкова в джемпере морской волны с V-образным вырезом – это все тоже элементы классического стиля, которые позволяют отразить суть ее работы. 10 баллов», — заключила Бестави.

Мария Куликова — сериал «Тайна Марии» («Россия 1»)

Главную роль в мелодраме «Тайна Марии» сыграла Мария Куликова. Архитектор по образованию пережила непростой жизненный период в молодые годы. Ее героиня рвется из провинции в Москву, пытаясь начать жизнь с чистого листа.

В этом случае имиджмейкер Лариса Тимиряева считает, что образ подходит стилистическому типажу Марии.

«Если рассмотреть портретную зону и черты лица, то внешность Марии Куликовой статична, состоит только из прямых линий, никаких закруглений и завитков, поэтому лаконичность в крое и четкие линии гармонично с ней сочетаются. Выглядит современно. Образы смотрятся целостно, но можно было добавить украшений, особенно в наряд с безрукавным жакетом. Не хватает детальки, которая как точка, завершила бы предложение, в данном случае образ. Поэтому – 9 баллов», — объяснила Тимиряева.

Максим Зарипов отметил, что максимальное количество баллов поставить тоже не может.

«Платье – более-менее смотрится, а-ля — Сен-Лоран в лучшие годы. Стиль, напоминающий «Сафари». Очень приятный цвет и ткань. Видимо, это шелк. Такая сдержанная роскошь. А вот образ с жилетом строго аскетичен. А-ля Шанель с натяжкой. 10-ку я поставить не могу, потому что скучновато. Безликий стиль. 9 баллов», — подчеркнул Зарипов.

Елена Бестави предположила, что в образе Марии Куликовой акцент делали на цветовое решение.

«Серый – как желание быть менее заметной. Героиня – успешный архитектор, но с большой тайной. Блуза очень лаконичная, спокойная. Можно пофантазировать, что ей не хочется привлекать к себе внимание, чтобы побыть наедине со своей тайной. Здесь 10 баллов. Образ с жилетом вызвал легкое недоумение в плане выбора фактуры. Твид всегда визуально добавляет объема. С какой целью он был выбран – не знаю. Мне не понятен этот образ. От силы – 5 баллов», — рассказала Бестави.

Яна Троянова — сериал «Ольга» (телеканал ТНТ)

Показ четвертого сезона популярного сериала «Ольга» ТНТ начал в последний день лета. По сюжету главных героев ждут невероятные изменения. А по образам – все осталось по-прежнему. Мать-одиночка в исполнении Яны Трояновой все также предпочитает деним.

Лариса Тимиряева отметила, что образ Яны сочетает в себе мужскую и женскую одежду, плюс неухоженность во всем внешнем виде от прически до одежды. А это легко считываемый жизненный признак: женщина впахивает за двоих, как в народе говорится: «Я и баба, и мужик».

«Длина юбки не мини, не миди… и куртку желательно объемнее, тогда образ выглядел бы современнее. Но, думаю, здесь главное не тренд, а отображение жизни и характер героини. В ней сочетаются женственность: юбка, нюдовые туфли-лодочки, акцент на ножки, но в сочетании с грубой джинсовой фактурой, унисексуальной курткой, без прически и макияжа. За модными тенденциями ей некогда следить. Образ отображает мужественный характер героини, которая пытается сохранить в себе женщину из имеющихся у нее возможностей. Внешность правильно показывает современные реалии того, что не важно где живет человек, важно, как живет. 10 баллов», — отметила Тимиряева.

Максим Зарипов решил, что образ Трояновой соответствует героине.

«Сильная, решительная женщина с маскулинным началом, за словом в карман не полезет. Деним точно передает ее характер. 10 баллов смело можно ставить».

Елена Бестави заметила, что джинсовые костюмы и клетчатые рубашки – ковбойские образы. А благодаря кинематографу они напрямую связаны с приключениями.

«Ольга живет в постоянных приключениях. Поэтому выбранная одежда настолько универсальна и вписывается в любые ситуации — выбрана как униформа. Плюс ко всему, как мне кажется, Ольге надоела ее прежняя жизнь. Она жаждет свободы и любви, а как мы помним – это движение хиппи 70-х годов. И у них джинсовые вещи являлись частью стиля. На мой взгляд, это все уместно и помогает раскрыть характер Ольги. Джинсы и клетчатые рубашки со своим удобством и комфортом прочно вошли в жизнь. Таким нарядом Ольга показывает, что она такая, как все. Уместность образа – 10 баллов», — заключила Бестави.

Не одеждой единой…

Насколько образам всех актрис соответствуют их прически, рассказал парикмахер-стилист Александр Крашенинников.

«Самый цельный образ у Трояновой. Типичная разбитная, грубоватая баба. Самая невыразительная прическа у Куликовой: укладка домохозяйки, которая не делает привлекательной ее героиню. Что касается Вилковой, конечно, ее прическа не из 50-х годов. Здесь надо понимать, что в кино совсем другой подход к прическам. И актрисы тут совершенно не при чем», — отметил Крашенинников.

ПОДВОДИМ ИТОГИ

Так или иначе, но все эксперты сошлись во мнении, что образ Екатерины Вилковой в «Шифре» соответствует заявленной роли, поэтому здесь максимальные 10 баллов. Костюмы Марии Куликовой в «Тайне Марии» набрали меньше, в сумме голосов – 8,5 балла. Яна Троянова в «Ольге» выглядит на максимальную оценку – 10.

Но нам интересно и мнение читателей. Стиль какой актрисы понравился вам больше всего?

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева – стилист-имиджмейкер. Получила образование в международной школе имиджелогии Art in Style и Институте репутационных технологий «Арт & Имидж».

Максим Зарипов – модный аналитик. Многие годы сотрудничает с торговым домом ЦУМ. Посещает тематические тренинги за границей.

Елена Бестави – эксперт по имиджу. Автор мастер-классов и тренингов по имиджу и стилю.

Александр Крашенинников – парикмахер-стилист, топ-артист Wella Professionals, артист театра и кино.