Мир после пандемии: вышел трейлер нового сериала «Противостояние» по роману Стивена Кинга

30 августа в Сети появился первый трейлер предстоящего американского мини-сериала «Противостояние» по одноименному роману Стивена Кинга. Напомним, премьера картины состоится 17 декабря 2020 года на потоковом сервисе CBS All Access.

Ролик представил зрителям Вупи Голдберг в роли провидицы матушки Абигейл и других актеров. В проекте заявлены Джеймс Марсден, Эмбер Херд, а также музыкант Мэрилин Мэнсон.

Сериал интригует сразу в двух моментах. Во-первых, после пандемии коронавируса сюжет романа, который повествует об эпидемии, уничтожившей человечество, будет восприниматься совершенно по-новому. Во-вторых, даже поклонники Кинга, читавшие книгу, будут удивлены, ведь мастер ужасов помогал создателям картины и лично работал над сюжетом финального эпизода. Фанаты ожидают, что писатель придумал для своей давней истории новую концовку.

Добавим, что сериал будет состоять из десяти эпизодов. Это уже вторая экранизация романа, первая увидела в свет еще 1994 году.