И снова смертельный вирус: вторую экранизацию «Противостояния» Стивена Кинга покажут зимой

Потоковый сервис CBS All Access объявил дату трансляции сериала «Противостояние» (The Stand) — новой экранизации культового постапокалиптического романа Стивена Кинга. Как передает издание Deadline, релиз картины состоится 17 декабря. Из звездных актеров в нем снялись Вупи Голдберг, Джеймс Марсден, Эмбер Херд, Александр Скарсгард, а также певец Мэрилин Мэнсон.

Картина обещает быть актуальной, так как жуткие события в ней начнутся с пандемии. По сюжету из секретной американской лаборатории выбралась новая форма гриппа, истребившая практически все человечество. Остатки людей разделились между таинственным «черным человеком», которого считают посланником дьявола, и темнокожей старухой, проповедующей божественную волю. Главные герои примкнут ко второй, чтобы низвергнуть тиранию первого.

Известно, что сериал будет состоять из 10 эпизодов, которые будут выходить раз в неделю. Если вы читали роман или смотрели сериал 1994 года, то концовка новой экранизации, все равно, будет для вас новинкой. Так как Стивен Кинг лично участвовал в написании сценария финального эпизода и мог что-то изменить в оригинальной истории, которую выпустил еще в 1978 году.