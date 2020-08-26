Как приготовить идеальную картошку и выбрать спелый арбуз: шеф расскажет
Видео
Лера Кудрявцева: «Дмитрий Дибров рассказал, как восстанавливается после инсульта»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

И снова смертельный вирус: вторую экранизацию «Противостояния» Стивена Кинга покажут зимой

Американский телеканал снял по роману 10-серийную картину.

И снова смертельный вирус: вторую экранизацию «Противостояния» Стивена Кинга покажут зимой
Стивен Кинг с годами не теряет актуальности. Фото: globallookpress.com

Потоковый сервис CBS All Access объявил дату трансляции сериала «Противостояние» (The Stand) — новой экранизации культового постапокалиптического романа Стивена Кинга. Как передает издание Deadline, релиз картины состоится 17 декабря. Из звездных актеров в нем снялись Вупи Голдберг, Джеймс Марсден, Эмбер Херд, Александр Скарсгард, а также певец Мэрилин Мэнсон.

Картина обещает быть актуальной, так как жуткие события в ней начнутся с пандемии. По сюжету из секретной американской лаборатории выбралась новая форма гриппа, истребившая практически все человечество. Остатки людей разделились между таинственным «черным человеком», которого считают посланником дьявола, и темнокожей старухой, проповедующей божественную волю. Главные герои примкнут ко второй, чтобы низвергнуть тиранию первого.

Известно, что сериал будет состоять из 10 эпизодов, которые будут выходить раз в неделю. Если вы читали роман или смотрели сериал 1994 года, то концовка новой экранизации, все равно, будет для вас новинкой. Так как Стивен Кинг лично участвовал в написании сценария финального эпизода и мог что-то изменить в оригинальной истории, которую выпустил еще в 1978 году.

Тэги

Александр СкарсгардВупи ГолдбергДжеймс МарсдензаражениеМэрилин МэнсонНовости киноновости сериаловновый сериал