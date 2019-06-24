Экс-жена Джонни Деппа снимется со звездой «Людей Икс» в сериале по Кингу

В экранизации может сняться Вупи Голдберг и Грег Киннир.

Бывшая супруга Джонни Деппа Эмбер Херд сыграет главную роль в сериале по роману Стивена Кинга «Противостояние».

Компанию Херд составит Джеймс Марсден, известный по франшизе «Люди Икс» и сериалу «Мир Дикого Запада», сообщает Collider.

В сериале также могут сняться Вупи Голдберг, Генри Зага («13 причин почему»), Грег Киннир («Маленькая мисс Счастье»). Однако точной информации пока нет, с актерами ведутся переговоры. Экранизацией займется CBS.

Постапокалиптический роман «Противостояние» о жизни человечества, практически полностью истребленном вирусом. Оставшиеся в живых противостоят группе людей, примкнувшей к некоему Черному человеку.