«Будет интереснее»: Прилучный пообещал, что второй сезон «В клетке» без Муцениеце окажется круче

На этой неделе многие фанаты сериала «В клетке» и поклонники Агаты Муцениеце следили, чем все-таки закончится обсуждение ее участия в продолжении проекта. Сначала агент экс-жены Прилучного заявил, что договориться и получить сценарий второго сезона для своей подопечной никак не удается, а позже генеральный продюсер Теймур Джафаров вынес официальное решение – съемки сиквела состоятся без Агаты.

А вот Павел Прилучный никак не комментирует исчезновение из сценария героини своей бывшей. Наоборот, он пообещал, что второй сезон станет еще круче.

«Будут новые любовные линии, продолжение старых. Будет интересно. Будет гораздо интереснее! У нас было время на подготовку, активно готовимся и с середины сентября стартуем» — заявил актер в интервью порталу PEOPLETALK. И добавил: «Мы сейчас ищем на главную героиню девочку, пока еще не нашли».

Сам Прилучный выступает и продюсером этого сериала. Он признался, что больше всех других своих проектов гордиться именно этим, «В клетке». И объяснил, почему:

«Это такая честная откровенная история без прикрас. Потому что нам дали некую свободу, мы одни из первых открыли эту свободу именно на экране. Не было предвзятых вещей вроде «нельзя это слово на экране, потому что накажут», «тут это некрасиво, нельзя в телевизор такое выносить». Мы делали все как есть. Я горд за этот проект» — подчеркнул бывший муж Муцениеце.