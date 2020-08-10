Агент Муцениеце не подтвердила участие актрисы в сериале «В клетке» с Прилучным

Ранее сам Павел Прилучный заверил, что его бывшая жена снимется во 2 сезоне проекта, но выяснилось, что это не так.

Агата Муцениеце в начале года объявила о расставании с Павлом Прилучным. Надежды поклонников на воссоединение влюбленных разрушились, когда актер выгнал жену с детьми из дома. Вскоре выяснилось, что девушка больше не хочет терпеть вспышки гнева своего избранника. В июне после карантина они развелись. Актер успел засветиться с новой возможной возлюбленной Мирославой Карпович, с которой отдохнул в Крыму.

Пока Агата старается не унывать. Она активно снимается в новых проектах. Раньше девушка зачастую работала вместе с экс-мужем. Но недавно стало известно, что актриса больше не будет участвовать в спектакле «Авантюристы поневоле» с Прилучным. По слухам, Карпович возможно причастна к «выживанию» Муцениеце из театра. Тем временем в последнее время также обсуждались съемки продолжения проекта «В клетке», где Агата снималась с Павлом. Сам актер заверял поклонников, что его экс-жена будет участвовать в съемках, но вот агент девушки эту информацию не подтвердила.

Мариам Андреевская объяснила, что переговоры по этому поводу с ними ведет неизвестное лицо, а не режиссер, что их настораживает. Более того, Муцениеце так и не видела новый сценарий. По словам агента, это неизвестное лицо не ставит в курс дела руководство проекта, а также генерального продюсера Теймура Джафарова.

«Кто ведет со мной переговоры? По данному вопросу я с Джафаровым лично не встречалась, один раз мы говорили по телефону, запросили сценарий, на что получили отказ. А как артист может принять решение без сценария? Абсурдно. Впервые сталкиваюсь с тем, что требуют подписать договор без ознакомления со сценарием, странная история», — высказалась Мариам.

Она считает, что происходит саботаж. Поэтому пока участие Муцениеце в сериале не подтверждено, пишет портал People Talk. Напомним, что после развода актриса похудела. Она также вновь поучаствовала в шоу «Голос. Дети» в качестве ведущей. Агата не скрывает, что у нее теперь немало работы, поэтому график расписан почти до конца года.