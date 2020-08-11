«Знахарь», «Эпидемия», «Кухня» и другие: какие сериалы стали супер популярными в прошлом сезоне

Составлен рейтинг популярности сериалов за 2019-2020 год.

Телесериалы прочно обосновались на всех кнопках нашего ТВ: байопики, военные, медицинские, комедийные, семейные саги и, конечно, детективные — на любой вкус. И зритель свой выбор сделал.

Согласно рейтингу популярности телесериалов, все большее предпочтение россияне отдают медицинским историям. Может, пандемия сказалась, а может, людям интересно наблюдать за спасением жизней и работе врачей.

Медицинские сериалы

Возглавил список сериал «Знахарь» (Первый канал).

История о молодом и талантливом нейрохирурге, который потерял память после аварии, очень зацепила публику.

Кстати, сериал снимали в реальных реанимациях трех петербургских больниц. Возможно, из-за яркой реалистичности история полюбилась зрителю.

На втором месте рейтинга медицинских сериалов вторая часть «Теста на беременность» (Первый канал), далее «Доктор Рихтер-3» (Россия-1) и «Филатов» (СТС).

Семейные саги

Здесь в лидеры выбился сериал «Отчим» (Первый канал).

Действие этой истории растянулось на 15 лет и повествует о нескольких поколениях семьи, живущей в деревне после войны.

Интересно, что по сюжету все разворачивается в глубинке в Сибири, но съемки велись под Минском. Режиссер Сергей Гинзбург нашел очень уж колоритные пейзажи и постройки.

Для роли Насти актриса Карина Андоленко научилась доить коз и управляться с косой.

Далее в рейтинге семейных саг идут сериалы «Ничто не случается дважды» (Первый канал), «Ангелина» (Россия-1) и «Осиное гнездо» (Россия-1).

Военные

Из военных сериалов больше всего зрителям понравился «Диверсант. Крым» (Первый канал).

Несмотря на то, что это продолжение телесаги о советских разведчиках, сериалу удалось увлечь зрителя.

В 4-серийной картине появляются новые персонажи, а роли немцев исполняют актеры из Германии.

Третью часть решили доснять, спустя 12 лет после выхода первых двух. За это время не стало одного из главных героев сериала — Владислава Галкина. Его героя вывели, но он все же принял участие опосредованно, став участником событий, но не появляясь в кадре.

Сложно пришлось Кириллу Плетневу (40 лет) и Алексею Бардукову (35 лет), ведь они играли 22-летних парней.

Следующие строчки в рейтинге популярности военных сериалов занимают: «Джульбарс» (Первый канал), «Крепкая броня» (Первый канал), «Черное море» (Россия-1) и «Шугалей» (НТВ).

Детективные

Лидером в этом сегменте стали сериал «Мосгаз. Формула мести» (Первый канал).

Спустя 7 лет после выхода сериала «Мосгаз», создатели решили выпустить продолжение. Именно благодаря серии загадочных убийств в Москве, в обиход вошли слова «маньяк» и «серийный убийца».

Многих зрителей возмутили нестыковки в истории, по которой якобы снят сериал, о маньяке Ионесяне. Однако сценарист Зоя Кудря уверила зрителей, что писала просто детектив, а не экранизировала страшную жизнь маньяка.

В рейтинг лучших детективных сериалов по версии зрителей также попали телесаги «Ищейка-4» (Первый канал), «Ласточка» (Россия-1), «Тайны следствия-19» (Россия-1), «Невский-4. Тень архитектора» (НТВ) и «Пес-4» (НТВ).

Ретро

К 8 марта всем зрительницам у Первого канала был припасен подарок — байопик «Магомаев». Не удивительно, то именно этот сериал стал самым популярным в категории «Ретро».

Сценарий этого байопика писался целых четыре года. А артиста на главную роль выбирала сама вдова Магомаева — Тамара Синявская.

К слову, Милош Бикович не знал, кто такой Муслим Магомаев и изначально хотел отказаться от роли.

Среди рейтинговых сериалов в разделе «Ретро» также: «Зеленый фургон. Совсем другая история» (Первый канал), «Журавль в небе» (Первый канал), «Алекс Лютый» (НТВ) и «Легенды Феррари» (НТВ).

Комедии

В этом жанре за зрителя боролись традиционно ТНТ и СТС. Но больше всего смотрели сериал «Кухня. Война за отель».

То ли герои уже как родные, ведь это, по сути, уже седьмой сезон с полюбившимися героями. Возможно, успех спин-оффа «Кухни» кроется в возвращении Дмитрия Нагиева и Дмитрия Назарова.

В рейтинг рассмешивших россиян сериалов также вошли: «ИП Пирогова-3» (СТС), «Жуки» (ТНТ), «257 причин, чтобы жить» (ТНТ), «Домашний арест» (ТНТ) и «Дипломат» (Первый канал).

Триллеры

Запутанные драмы россияне любят почти также, как комедии. Самым рейтинговым сериалом в жанре триллера стал «Триггер» (Первый канал).

У главного героя — психолога — существует прототип, это психолог Сергей Насибян, который в соей практике использует провокативную психологию.

Исполнитель главной роли Максим Матвеев встречался с Насибяном и беседовал о том, как лучше понять человека, раздражая и провоцируя его.

Также в рейтинг полюбившихся зрителям триллеров вошли: «Черная лестница» (НТВ), «Охота на певицу» (НТВ) и «Шторм» (ТНТ).

Экранизации

Сериал «Эпидемия», снятый по роману «Вонгозеро» Яны Вагнер, буквально опередил время! Действие развивается в недалеком будущем в мире после страшной эпидемии.

К слову, его не зря так тепло приняли телезрители, он стал первым российским сериалом, попавшим в основной конкурс международного фестиваля CannSeries.

В тройку рейтинга лучших экранизаций попали «Зулейха открывает глаза» (Россия-1) и «Заступники» (Первый канал).

Каналы уже вовсю готовятся к новой битве за внимание зрителей и припасли на новый сезон очередную порцию лучших телесериалов. Нам остается только дождаться осени и выбрать понравившуюся кнопку.