Возвращение «Знахаря»: почему Даниил Страхов согласился на съемки второго сезона сериала

Первый канал снова покажет сериал «Знахарь», впервые вышедший на экраны осенью прошлого года. Тогда фильм был принят зрителями тепло, но фееричного успеха не добился.

Возможно, потому что 2019 год был щедр на премьеры киношоу на Первом: зрители увидели более 20 сериалов. Среди них были и костюмный «Султан моего сердца», и продолжение «Мосгаза», и медицинская драма «Ланцет».

Но «Знахарь» все же нашел свою аудиторию и поклонников. Уж очень привлекательной и создателям, и зрителям показалась тема.

Он потерял память, и так 5 раз

Кто такой «знахарь»? Это лекарь-самоучка, лечащий народными средствами – наговорами, травами, народными рецептами. А что, если бы знахарем стал дипломированный врач?

Наверное, это было бы чудо — только что заставит специалиста забыть годы учебы и практики… О, потеря памяти. Палочка-выручалочка сотен сериалов и фильмов. Одних только «Знахарей» было снято с 1937 года – пять! И почти все они использовали в сценарии одноимённый роман 1937 года польского писателя Тадеуша Доленги-Мостовича.

Снимали и поляки, и американцы, и русские. Правда, российские кинематографисты в 2008 году сначала сняли детективный сериал «Знахарь», где потери памяти не было, зато было неправедное обвинение, тюрьма, месть – вот это все.

И вот спустя 10 лет Первый канал решил снять свою версию канонического «Знахаря», перенеся действие из предвоенной Польши в современную Россию.

По сюжету, из США возвращается перспективный нейрохирург Павел Андреев, который тут же окунается в рабочие будни клиники.

В больнице готовятся делать тяжелую операцию пациентке с опухолью головного мозга. Доктор Андреев предлагает самые перспективные методы лечения, но в этот момент, того не подозревая, переходит дорогу своему бывшему однокурснику Сергею Стрельникову.

Все дело в том, что тот собирался оперировать сам. А после врачебной конференции ему поручают стать всего лишь ассистентом Андреева.

«Эго» амбициозного врача, конечно, страдает, и он мечтает об устранении конкурента. Тут же находится бандит, исполняющий «желание» доктора. И Павел получает удар по голове, теряет память, оказывается в глухом районе… И начинает жить заново – совсем другой жизнью.

Что сказал зритель

Премьера на Первом прошла в конце сентября 2019 года, и уже через несколько недель в Сети стали появляться вопросы: когда же продолжение?

Ведь создатели сериала оставили несколько «оборванных» историй к концу сериала. Так, экспериментальное лечение действует: к Павлу возвращается память.

А его коллега и невольный заказчик нападения на Павла — Сергей, собирается устранить на операции свидетеля деяний бандита. Раскрыв замыслы бывшего друга, Павел пытается остановить Стрельникова… Но сделать это можно только в клинике.

Павел возвращается?

— Хочется продолжения, тем более тема в наше время такая актуальная, развернуться можно, еще ж новые открытия в нейрохирургии за это время были сделаны.. Никакой сериал на 1 канале меня так не затронул, да и времени раньше их смотреть не было. В общем, в продолжении мне б хватило оперирующего Страхова, спасающего людей. — Актеры все играли отлично. Какое, оказывается удовольствие, смотреть на высококлассную игру высококлассных профессионалов. А то говорят некоторые, что все в нашем кино пропало, и актеры нынче не те. Ан нет… Актеры этого сериала достойны выхода на Бис… — Изумительнейший и качественный сериал! Посмотрел с большим удовольствием на одном дыхании. Актерский состав сыграл очень хорошо. …Уверен, что сей сериал вполне можно подать и на экспорт! Думаю, что это уже сделано. Очень качественный проект», — пишут разные мнения зрители.

Кто вы, доктор Андреев?

Подробнее о своем герое Teleprogramma.pro рассказал и исполнитель главной роли Павла Андреева Даниил Страхов.

— Насколько вы строги к сценариям? Что вам больше всего понравилось в сценарии «Знахаря»?

— Две вещи. Во-первых, сложность задачи. Как сыграть мужчину, который теряет память и начинает сам верить в то, что он другой человек? Как сыграть эти приступы и провалы, просветы профессиональной памяти? Это любопытная задача.

Ну и второе, что привлекло, — это возможность под маской сериального сюжета поговорить со зрителем о серьёзных вещах.

Что такое человек? Где кончается личность, и начинается что-то другое? Когда человек не помнит себя, он кто? Прежний или кто-то еще? Душа — она где? И что она такое? Это мозг или что-то еще? Что нас делает людьми?

— Расскажите, пожалуйста, о врачах-консультантах, помогавших вам при съемках. Может быть, вам доводилось наблюдать за настоящими операциями?

— Нет, в нормальных больницах попасть в помещение во время операции невозможно. Да и не нужно. Чтобы сыграть хромого, не надо ломать ногу.

Есть интернет, где выложено огромное количество материала: и книги, и видео. Этого достаточно для подготовки. Что касается консультантов, то они, конечно, были.

Невозможно всё предусмотреть заранее. Ярослав Мочалов держал это под своим контролем, за что ему огромное спасибо.

— Вы играете человека, которому завидуют. Приходилось ли вам сталкиваться с открытой завистью? Как общались с такими людьми?

— Мне представляется, что любому человеку в успехе завидуют. Дело даже не в актерской профессии. Но зависть слепа, иррациональна, можно только пожалеть человека, которого гложет это чувство. Оно разрушает, в первую очередь, своего хозяина.

— Сериал «Знахарь» — это фильм отчасти о том, как перспективный врач в одночасье теряет все. В связи с этим вопрос: как думаете, личность человека формируется в большей степени в зависимости от побед или поражений?



— «Но пораженья от победы ты сам не должен отличать…», — пишет Пастернак. Спорное утверждение, красивое, но спорное, согласитесь? Если эту мысль развивать в сторону того, что и то, и другое одинаково важно для человека, то безусловно, Пастернак прав.

Победа, успех для актера — часто непосильное испытание, особенно если он молод. Но поражение, сознание собственной ничтожности может сломать в не меньшей степени. Человек — это и выбор, и судьба. Об этом сложно говорить.

Стартует новый сезон?

Режиссер сериала Ярослав Мочалов признался, что будет сниматься продолжение сериала. И в нем снова сыграет Николай Иванов, исполнивший роль Стрельникова.

По словам Николая, после выхода сериала «Знахарь» на экраны он получил множество положительных откликов от врачей. Медицинским работникам понравилось, как артисты показали на экране их профессиональную деятельность, и как были сняты операции. А для актера, да и для всей съемочной группы – это высшая похвала.

Интересно, что в обычной жизни Иванов, играющий роль главного интригана сериала, – отец пятерых детей, кстати, имеющий богословское образование, актер театра «Сфера» и худрук театральной студии «Мастер». Злодей, словом, из него никакой.

И все же Николай Иванов ждет начала съемок второго сезона. Кстати, со времен первого актер успел получить травму колена, восстановиться и благодаря занятиям физкультурой и жесткой диете похудеть на целых 20 килограммов.

И эти результаты ему явно пригодятся в будущей работе. Тем более что съемочный период начнется уже в августе.

«Съемки пройдут в Санкт-Петербурге и его окрестностях. Если все сложится благополучно, то сериал выйдет на экраны уже в следующем году. Решение о старте второго сезона было принято после того, как мы убедились в интересе к проекту зрителей. Мы отправили Даниилу Страхову сценарий. И он снова согласился принять участие в нашем фильме», — пояснил Ярослав Мочалов. «В планах студии начать съемки уже в августе. Сейчас правится сценарий, подбираются актеры, выбирается натура. Всё оживает, и мы надеемся, что всё пойдет по плану и, главное, что все будут здоровы», — подтвердил свое участие Даниил Страхов.

Создатели фильма на карантине времени зря не теряли. Писался сценарий нового сезона, подбирались актеры, локации съемок и реквизит. Однако теперь режиссер опасается второй волны коронавируса, которая может помешать творческим планам киногруппы.

Но зрители все равно ждут продолжения сериала и рассказа о том, как Павел вернется к своей обычной жизни. И при этом останется Знахарем?