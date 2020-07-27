Джордж Клуни снимет сериал «Нежный бар» для Amazon

Актер и продюсер полностью посвятит себя работе над проектом.

Джордж Клуни готовится создать новый сериал для компании Amazon. Актер и продюсер решил заняться съемкой проекта The tender bar («Нежный бар» в российской локализации). Сериал будет создан на основе мемуаров известного писателя Дж. Р. Морингера. Изначально шоу должен был делать режиссер Тед Мелфи, но по непонятным причинам он покинул проект.

Если все пройдет гладко, то Клуни займется разработкой проекта вместе с продюсерами Тедом Хоупом и Грантом Хесловом. За сценарий будет отвечать Уильям Монахан, работавший над «Отступниками» Скорсезе в 2006 году.

В книге «Нежный бар» Морингер в красках описывает свои юные годы, во времена которых он проживал в Лонг-Айленде. Проект станет своего рода историей бармена и покажет зрителям тонкости его общения с посетителями, любовные приключения и даже опасные ситуации, сообщает издание Deadline.