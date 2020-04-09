Доброе дело: Джордж Клуни пожертвовал миллион долларов на благотворительность

Эти средства помогут всем тем, кто потерял работу из-за эпидемии, а также врачам.

Актер Джордж Клуни вместе со своей супругой Амаль отлично знает, что в тяжелые времена нужно помогать тем, кому особенно тяжело. Звезда решила пожертвовать целый миллион долларов в пользу организаций, занимающихся поддержкой всех пострадавших от пандемии. Как сообщает издание Deadline, деньги будут разделены между несколькими фондами и отправятся на помощь пострадавшим от коронавируса, а также медикам, которым сейчас особенно тяжело.

Половина от миллиона отправится в фонд Motion Picture and Television и профсоюз актеров, чтобы поддержать людей, которые остались без средств к существованию в это нелегкое время.

Это далеко не первый пример, когда звездные пары поддерживают общество. Актер Райан Рейнольдс и его супруга Блейк Лайвли также отправили миллион долларов на помощь нуждающимся.