В Сети появился первый тизер пугающего сериала Helstrom («Хелстром» в российской локализации), разработкой которого занимается компания Hulu, хотя проект будет полностью посвящен одному из героев серии комиксов Marvel.

Сюжет расскажет историю Аны и Деймона, членов загадочной семьи Хеллстром. Их отец был серийным маньяком убийцей и теперь они занимаются поисками отъявленных негодяев и преступников, многие из которых также наделены экстраординарными талантами. В главных ролях снялись Сидни Леммон и Том Остин, а также Элизабет Марвел в роли их загадочной матери.

Создателем нового проекта выступил Пол Збышевский, который не понаслышке знаком с сериалами о супергероях, ведь ранее он уже создавал сериал «Агенты Щ.И.Т.». Релиз нового шоу состоится уже осенью этого года эксклюзивно на Hulu.