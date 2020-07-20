«Пропала моя жена»: Константин Богомолов появился в пугающем тизере сериала «Псих»

19 июля в Сети появился тизер отечественного сериала «Псих», снятого Федором Бондарчуком по сценарию Паулины Андреевой. Известно, что картина посвящена психотерапевту, который сам является не совсем здоровым человеком. Он — наглядный пример современного синтетического москвича-эгоиста, регулярно употребляющий «травку», алкоголь и антидепрессанты. А еще его играет известный режиссер Константин Богомолов, муж скандальной Ксении Собчак.

В коротком и пугающем трейлере мужчина появляется в красных очках и от лица своего персонажа раскрывает главную проблему героя.

«Меня зовут Олег, я психолог. Если честно, мне всегда было приятно видеть, что вам хуже, чем мне. Да-да, это плохо, я в курсе. Но теперь вам меня не догнать. Мне хуже, чем вам всем вместе взятым. Больше года назад пропала моя жена. Ее нет со мной 384 дня», — декламирует Богомолов в ролике.

Известно, что проект будет состоять из 8 серий. Покажут ее на онлайн-сервисе more.tv. Точной даты релиза тизер не дает. Но премьера должна состояться в 2020 году. Съемки сериала еще не закончены — их прерывала эпидемия коронавируса.