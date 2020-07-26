Второй сезон «Ведьмака» появится не раньше лета следующего года

Плохие новости для поклонников проектов в жанре фэнтези и сериала «Ведьмак» в частности. Судя по данным портала Redanian Intelligence, который регулярно делится эксклюзивной информацией со съемочной площадки, фанатам придется довольно долго ждать второй сезон полюбившейся истории. По информации издания, съемки будут продолжаться аж до начала весны следующего года. А учитывая, что после их окончания сериал ждут дополнительные работы по монтажу и созданию спецэффектов, релиз, в лучшем случае, состоится летом 2021 года.

Сильные помехи для съемок создает пандемия коронавируса, которая никак не отпускает человечество. Напомним, работы над проектом должны продолжиться уже 17 августа, но сроки вновь могут перенести. До начала эпидемии съемочной группе удалось поработать лишь пять недель, так что совсем неудивительно, что сериал абсолютно не готов к показу.